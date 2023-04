Samsung presenta “Try Galaxy”, la app que permite a los usuarios sin un teléfono Galaxy probar la experiencia del S23

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció su simulación perfeccionada ‘Try Galaxy’, que permite que los usuarios de smartphones que no son Galaxy prueben nuevas funciones de la serie Galaxy S23 y One UI 5.1 recientemente lanzadas.

La función que ya estaba disponible en otras partes del mundo, ahora funciona en 14 idiomas, incluidos árabe, bahasa indonesio, chino (CN/TW), inglés, francés, francés (canadiense), alemán, japonés, sueco, y vietnamita, portugués (BR), español (ESP) y español (mexicano).

“Estamos orgullosos de las experiencias intuitivas, convenientes y personalizables que solo están disponibles a través del ecosistema Samsung Galaxy”, dijo Sonia Chang, Vicepresidenta del Grupo de Marketing de Marca de Negocios de Mobile eXperience en Samsung Electronics.

S23 Ultra

“Estamos comprometidos a continuar brindando a las personas que aún no son usuarios de Samsung la oportunidad de explorar lo que es posible con las mejores y más recientes experiencias Galaxy”, añadió.

El poder de Galaxy

Desde su lanzamiento en 2022, ‘Try Galaxy’, se ha descargado más de 2 millones de veces. Los usuarios pueden encontrar tutoriales útiles y explorar la página de inicio, incluidos los íconos, widgets y navegación de Galaxy.

Galaxy S23 Ultra en color negro EUROPA PRESS

Los usuarios también pueden probar otras aplicaciones y funciones innovadoras y únicas disponibles a través de Samsung Galaxy S23 y One UI 5.1, que incluyen:

● Cámara potente: los usuarios pueden explorar lo que es posible con el sistema de cámara más avanzado de Samsung Galaxy con optimización con Inteligencia Artificial que permite retratar mejor todos los momentos nocturnos con Nightography. También pueden probar herramientas de edición integradas en la aplicación, como la opción de “Remasterizar Imagen”, para mejorar automáticamente los detalles de las imágenes.

● Ultra Power: los usuarios pueden experimentar cómo la serie Galaxy S23 está redefiniendo el máximo rendimiento a través de un video que demuestra capacidades gaming de siguiente nivel con plataforma móvil, batería y pantalla optimizadas.

● Ecosistema conectado: los usuarios pueden sumergirse en el último mundo de One UI 5.1 con fondos de pantalla, íconos, interfaces de mensajes, fondos y más personalizables, para una experiencia móvil que coincida con su propia personalidad y estilo.

S23 Ultra

Disponibilidad

Try Galaxy ahora es compatible con 14 idiomas. La aplicación está disponible a través de un simple escaneo de código QR.

Try Galaxy ya se encuentra disponible en español para los usuarios de Chile. Para probar la experiencia Galaxy desde otro dispositivo, sólo deberás descargar la app Try Galaxy desde la web www.trygalaxy.com en tu teléfono.