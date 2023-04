Apple y dos momentos clave en su historia: del iPhone con Steve Jobs a las Reality Pro con Tim Cook

Para Tim Cook, las Reality Pro podrían representar un nuevo momento trascendental en la historia de Apple. Prácticamente, lo que fue el iPhone con Steve Jobs al frente de la empresa.

La Keynote de la WWDC23 se realizará el próximo 5 de junio, y es uno de los eventos más esperados, gracias a la presentación del dispositivo de realidad mixta.

Cook habló recientemente con GQ, explicando que la empresa apunta al mundo virtual, pero sin nombrar las Reality Pro.

Apple trabaja en las sombras para su gran lanzamiento de 2023

Tim Cook, CEO de Apple Getty Images - Tim Cook, CEO de Apple

Como señala Zach Baron, quien lo entrevistó para GQ: “Dejemos claro aquí que Cook no me confirma ni me desmiente la existencia de dicho producto, pero sí me habla con entusiasmo del… potencial… de dicho producto”.

“La idea es que existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real, y es a través de la superposición del mundo virtual”, indica el jefe de Apple en el extracto de la entrevista donde toca el tema. “Me parece algo emocionante”.

“Sobre todo”, recalca Cook, “si es algo que pueda acelerar tu creatividad o ayudarte a hacer cosas en tu día a día que nunca pensaste que pudieras hacer de manera diferente”.

Los caminos paralelos de Steve Jobs con el iPhone y Tim Cook con las Reality Pro

Steve Jobs y el iPhone (David Paul Morris/Getty Images)

Un análisis de Pedro Aznar para Applesfera señala que son rutas paralelas las de Steve Jobs con el iPhone y Tim Cook con las Reality Pro. Desde la posibilidad de que fueran dos versiones de cada producto las que se lanzarían, hasta el grado de acierto con el diseño final, todo luce muy parecido.

“Las similitudes entre el momento de ambos dispositivos nos preparan para una WWDC23 que la propia Apple describe como un evento ‘como nunca antes hemos visto”, explica Aznar.

El Gigante de Cupertino tiene al menos 14 años trabajando en las Reality Pro. Y todo parece indicar que está muy cerca de su finalización.

“Y como ocurrió en 2007 (cuando se hizo el lanzamiento del iPhone), seguro que (la WWDC23 estará) repleta de sorpresas que aún no conocemos”, concluye Aznar para Applesfera.