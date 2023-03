Si tienes un iPhone viejo, probablemente ya no puedas usar tu Fitbit

Fitbit ya no admitirá su aplicación en iPhones que no ejecuten iOS 15 o superior. A partir del 25 de marzo, los teléfonos que solo pueden ejecutar iOS 14 o inferior, por lo general cualquier dispositivo anterior a un iPhone 6, ya no funcionarán con la app una vez que esta se haya actualizado a la versión 3.77.

Como recomienda el reporte publicado en el sitio web de Tech Radar, si tienes un iPhone más actual y tienes un sistema operativo más antiguo, es posible que debas actualizar tu dispositivo para asegurarte de poder seguir usando la aplicación de Fitbit.

Los mejores Fitbit y otros dispositivos como estos generalmente requieren las últimas versiones de su aplicación complementaria para funcionar de manera efectiva, y esas aplicaciones se actualizan periódicamente para agregar nuevas funciones o corregir errores.

Fitbit ya no funciona correctamente

Algunos usuarios ya no pueden usar Fitbit correctamente. Fitbit ha estado alertando a los usuarios a través de una notificación en la aplicación y ha brindado una opción para no actualizar a la versión 3.77. No es una solución permanente, pero al menos le dará más tiempo con su dispositivo hasta que actualice su teléfono a algo que pueda ejecutarlo de manera efectiva.

Fitbit

Este no es un problema nuevo ni exclusivo de Fitbit. Como la tecnología inteligente se basa en el software más reciente para integrarse con otros dispositivos de manera efectiva, a medida que ese software se vuelva obsoleto, ciertos dispositivos también lo harán.

Sin embargo, Fitbit ya se ha puesto de moda esta semana, ya que finalmente ha deshabilitado funciones de la comunidad como Grupos abiertos y Desafíos, como advirtió a los usuarios hace unas semanas.

La decisión enfureció a muchos usuarios, ya que Fitbit ha tenido durante mucho tiempo una comunidad dedicada de usuarios en todo el mundo que participan en sus programas de aventuras y desafíos diarios y semanales.