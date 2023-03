OPPO se posiciona con el 14% del mercado en México: el futuro es Chile, la Champions y el Find N2 Flip

Tuvimos oportunidad de acudir a la celebración del tercer aniversario de OPPO en México, fecha que se aprovechó igual para presentar y lanzar al mercado su nuevo smartphone de pantalla plegable con factor de forma vertical: el OPPO Find N2 Flip.

En la conferencia tuvimos oportunidad de probar el dispositivo bajo distintos escenarios y analizar con mayor profundidad los puntos de distinción que convierten a este teléfono inteligente en la apuesta de segmento Premium para esta marca en el país.

Durante el lanzamiento del OPPO Find N2 Flip la compañía reveló que hoy por hoy esta marca se posiciona en México con un Market Share del 14%, lo que habla sobre el ritmo y fuerza con el que han llegado para convertirse en un referente de su segmento.

De hecho, México es punta de lanza en su estrategia para América Latina, expandiendo su incursión y consolidación en otros mercados como Chile, Colombia y Perú.

En el marco de tal celebración tuvimos oportunidad de entrevistar a Eduardo Morones, CEO de OPPO México, para conocer más sobre sus planes para el territorio latino.

“El chileno realmente conoce y compara.” - Entrevista con Eduardo Morones, CEO de OPPO México.

Imagen: OPPO México | Charlamos con Eduardo Morones, CEO de OPPO México sobre el Find N2 Flip, su estrategia de mercado y las distinciones entre México y Chile. (ANDRES PECH)

FayerWayer: Habías mencionado que OPPO cuenta con un market share en México del 14%. ¿Podrías ahondar más sobre la relevancia que tiene este territorio para toda América Latina como punta de lanza? ¿Qué diferencias ven entre este mercado y otros territorios como Chile?

Eduardo Morones, CEO OPPO México: México es un mercado muy grande. Fuera de Brasil es el segundo más importante de Latinoamérica en término de usuarios. Es un mercado muy diferente, donde la relación sigue siendo primordialmente con el operador como canal de venta.

Entonces se tomó la decisión con América Latina, al ser un mercado considerable, de crear esta base, esta ancla, en México y después replicarla en los demás países. Fue una estrategia que nos ha funcionado.

En el segundo tier es donde entra Chile y Colombia, que son un segmento con un ticket promedio medio, medio-alto. En la tercera fase entra Perú y Centroamérica. Así es cómo hemos estructurado el plan para Latinoamérica.

OPPO no es una compañía que busque comerse todo el pastel. Yo he visto muchos casos de fracaso de muchas marcas porque hacen eso. No profundizan ni en un país, ni en otro, tienen muchas pérdidas y muchas compañías cierran por lo mismo.

Paso a paso nos consolidamos en México y la intención es hacerlo también en Chile, Colombia y los demás mercados.

Oppo Find N2 Flip Eduardo Morones, CEO de Oppo México hizo un recuento de los tres años de operación en el país. (ANDRES PECH/Cortesía)

FW: ¿En este proceso han observado algunas distinciones entre el usuario móvil mexicano y el chileno?

EM: Chile es un mercado muy tecnológico. El chileno realmente conoce y compara. Está muy informado de lo que hay en el mundo. Entonces en el segmento medio, medio-alto, que es donde estamos nosotros, es muy parecido entre ambos países.

Hay un segmento al que vamos nosotros que es la familia Reno. La intención es que tengamos un tema de lealtad, de tener una buena experiencia, es ahí donde creo que hay similitudes entre el mercado mexicano y el chileno.

México por ejemplo es un país muy pambolero, futbolero, Chile también, ambos somos muy pasionales en el tema de los deportes.

Así que nosotros a nivel global hemos tomado la decisión de que el deporte sea un pilar importante, porque esos valores van muy de la mano (con la visión de marca). Por eso ahorita lanzamos en OPPO N2 Flip con la Champions como el smartphone oficial del torneo.

Estamos también presentes en Roland Garros, Wimbledon, en el Abierto Mexicano de Tenis y múltiples eventos deportivos a nivel mundial.

FW: ¿En que segmento visualizan entonces al usuario latinoamericano de dispositivos OPPO y particularmente del N2 Flip?

EM: En general nuestro segmento es joven, de 18 a 45 años. Es donde estamos mucho más fuerte y apostamos igual por posicionarnos en cada segmento de precio.

El OPPO N2 Flip pertenece al segmento Premium, es un teléfono muy versátil, manejable. Yo soy ahorita usuario de este modelo y me tiene feliz, porque es un smartphone que no se siente que cargas un tabique en la bolsa.

¡Esta es la apuesta que hacemos!