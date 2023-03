WhatsApp: Así puedes saber si leyeron tu mensaje aunque tenga desactivado el “doble check azul”

Hace ya varios años que WhatsApp implementó lo que es uno de los cambios más grandes en la historia de la plataforma, y no estamos hablando de la llegada de los estados, sino del “doble check azul” que indica que alguien leyó tu mensaje, y hoy te contamos qué debes hacer para descubrir si una persona que no tiene esta función activada, leyó tu mensaje.

Como la gran mayoría de las funciones de privacidad de WhatsApp, esta es altamente flexible para los usuarios, pues las personas pueden permitir que los demás vean el “doble check azul” cuando leen un mensaje o, que los mensajes simplemente se mantengan con el doble check gris demostrando que llegaron, pero que nunca se revele si realmente fue leído.

¿Quieres saber si leyeron tu mensaje en WhatsApp aunque la persona tenga desactivado el “doble check azul”? te contamos cómo

Seguramente te has topado con una situación como esta más de una vez, escribes un mensaje, pasan los minutos y no sabes si la persona realmente lo leyó o no, porque tienen el “doble check azul” desactivado, para que no te quedes con la duda, te traemos este paso a paso:

- Como siempre, lo primero que debes hacer es abrir WhatsApp

- Asegúrate de estar en la pestaña de chats, para luego dirigirte a los tres puntos de la parte superior e ir a “crear nuevo grupo”

- Al momento de crear el grupo, tendrás que elegir los integrantes del mismo y aquí debes elegir únicamente la persona a la que le escribiste inicialmente.

- Como foto del grupo, te recomendamos utilizar la foto que usa tu contacto y para el nombre, algo parecido a como lo tienes guardado.

- Ahora, debes escribirle a la persona a través del grupo que acabas de crear y esperar a que lo lea.

- Al ser un grupo, el mensaje se marcará azul cuando la otra persona lo lea, así sabrás si había leído el mensaje en su chat o si te estaba evadiendo.

- Para estar más segura, en el grupo, puedes seleccionar tu mensaje, dale a ajustes y luego a info, donde te mostrará si fue leído.

- Para evitar que este contacto siga sin leer tus mensajes o evitándote, te recomendamos que le sigas escribiendo por el grupo que creaste, así siempre sabrás cuando lee los mensajes.