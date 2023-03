Samsung pronto podría encontrar un nuevo rival global en Honor

A diferencia de Samsung, con una demostración un poco decepcionante durante la Mobile World Congress 2023 (MWC 2023, por sus siglas en inglés), algunos competidores potenciales demostraron toda su artillería para este año. Uno de ellos es Honor.

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Sam Mobile, tiene sentido la poca participación de la compañía surcoreana. Antes había presentado la serie Galaxy S23 y las computadoras portátiles Galaxy Book 3 en el Unpacked del 1 de febrero.

Mientras tanto, en el MWC 2023, vimos cómo los rivales de Samsung tenían anuncios más interesantes que hacer en el mercado mundial de teléfonos inteligentes para finales de año, como Honor, una marca de celulares de propiedad estatal bajo el control del gobierno municipal de Shenzhen.

Honor tiene el nuevo objetivo de unirse al mercado global de smartphones y competir con las marcas más importantes que existen. En el MWC 2023, el director ejecutivo Zhao Ming reveló que la empresa está dispuesta a “mejorar la duración de la batería, la comunicación, la fotografía, la pantalla y la IA para ganar la competencia con los oponentes más fuertes en muchos aspectos, como la globalización”.

Honor y sus competidores

Los oponentes de Honor que compiten por la globalización incluyen a Huawei y Apple, como lo menciona Ming. El CEO no mencionó a Samsung, pero si la compañía quiere unirse al mercado global, Samsung será mucho más difícil de ignorar que Huawei.

La compañía con sede en Shenzhen probablemente esté al tanto del dominio del gigante tecnológico coreano en el espacio global de Android, especialmente desde el lanzamiento global de Honor Magic Vs en el MWC 2023. El plegable Magic Vs es la primera versión similar a un libro que no es de Samsung y parece estar apuntando al Galaxy Z Fold 4.

Smartphone plegable Magic Vs EUROPA PRESS

Honor también anunció que quiere lanzar la serie estándar de teléfonos inteligentes Magic 5 a nivel mundial, que consiste en Honor Magic 5 y Magic 5 Pro. Saldrán a la venta en el segundo trimestre de 2023 por $899 y $1.199, respectivamente.