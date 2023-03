REVIEW | Oppo Find N2 Flip: así es el plegable estrella del gigante chino

Los smartphones plegables aún son un artículo de lujo por sus elevados precios. Pero con la participación de más marcas en esta carrera, estos dispositivos cada vez son mejores y más pulidos. Gran muestra de aquello es el Oppo Find N2 Flip, equipo que hemos estado probando en los últimos días en el contexto de la MWC 2023 en Barcelona.

Si bien, desde Oppo nos señalaron que es difícil que los costos de este tipo de teléfonos bajen, históricamente, cuando una tecnología empieza a ser abordada por más marcas, esto ocurre. Aún no es el momento para aquello, pero si es el momento para pulir lo que hace unos años eran solo conceptuales: hoy el plegable más perfecto es una realidad y este equipo es muestra de aquello.

Un diseño tentador

Los plegables nos recuerdan a aquellos teléfonos no inteligentes modelo concha (clamshell) de comienzos de los 2000, pero ahora inteligentes y con todo lo que amamos de las pantallas táctiles. Todo esto acompañado de una una alta capacidad de procesamiento, buenas cámaras y autonomía y colores más divertidos.

El Oppo Find N2 muestra muchas de estas características. Su pantalla desplegada es una AMOLED de 6,8″ con una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la externa (al plegarse) alcanza las 3,26 pulgadas, casi el doble que el Galaxy Flip. Y ahí comienza la batalla: es un teléfono mucho mejor acabado que lo que ha presentado su competencia: punto para Oppo.

Respecto al procesador, el plegable de Oppo lleva un Dimensity 9000+. Cuenta con una memoria de hasta 16 GB y hasta 512 GB de almacenamiento. A lo que se le suma una cámara frontal de 32 MP y dos traseras o principales de 50 y 8 MP. Los sensores son Sony, con la calidad a la que ya nos ha acostumbrado, y el sistema se ha desarrollado con Hasselblad, una garantía de calidad extra.

Oppo

La batería es lo que más sorprende, ya que cuenta con 4.300 mAh con carga rápida de 44W. Es la carga más poderosa en un plegable. Recordemos que el equipo de Samsung tiene 3.700 y 25 W. Y ojo: incluye su respectivo cargador. Esto te podemos decir de este tremendo equipo “en resumen”. ¿Quieres saber más? Vamos al review en profundidad.

Primer encuentro con Oppo Find N2 Flip

Partamos por el unboxing. Este equipo viene con una presentación de lujo. Nos recuerda aquellos años en que Huawei brillaba y nos presentaba sus gama alta. Oppo, empresa china que ha tomado ese puesto entre los primeros lugares de la innovación de smartphone que antaño tenía su compatriota, hoy nos entrega un equipo vestido en su envoltorio con una similar elegancia.

Oppo

En una caja color crema, que se abre suavemente para presentar el equipo, viene nuestro esperado Oppo Find N2 Flip. La unidad que tenemos en review es de color violeta suave, color tendencia en estos últimos años. Pero con un acabado más glossy y más llamativo que lo que hemos visto en otras marcas.

Primer punto a favor: incluye su cargador completo y no solo el cable.

Oppo

Análisis general

El Oppo Find N2 Flip es el primer plegable plegable que ofrece una experiencia de teléfono inteligente que no se ve ni se siente limitada por el hecho de ser plegable. En estos primeros años con este tipo de teléfonos en el mercado, se había instalado la idea de tener “que perdonarle” ciertas características deficientes a los plegables por el mero hecho de ser así: como el tener una batería más pequeña..

Oppo nos demuestra que aquí no hay límites con una batería de 4300 mAh que (comprobado) nos dura todo el día sin problema alguno. Punto para Oppo.

Además, también nos demuestra que “ser plegable” no es límite para un buen sistema de cámaras. ¿Habrá sido que las otras marcas nos limitaron las cámaras por mero marketing? Porque Oppo nos está demostrando con este Find N2 Flip, que es un gama alta como corresponde.

De hecho se han preocupado de “detalles” de diseño, que nunca fueron detalles: eran cosas que no deberían pasar con los plegables (siendo tan caros). ¿A qué me refiero? Si viste “otros” modelos de plegables donde eran notorios los pliegues de pantalla, o veías que el teléfono no cerraba tan bien: olvídate de eso. Oppo nos acaba de demostrar que un plegable SI PUEDE TENER un diseño BIEN realizado.

Oppo

Pantalla y diseño

Es un diseño y pantalla pliegue sin espacios, con un pliegue apenas perceptible en la pantalla plegable. Recordemos que el equipo cuenta con una pantalla AMOLED de gama alta de 6,8 pulgadas y 120 Hz. Y esos Hz se agradecen cuando eres un gamer que gusta de jugar en tu celular. Y es que Oppo sabe bastante de gaming en móviles también. Nos adelantaron un equipo conceptual especializado para esto del que te hablamos en otra nota.

Pero volviendo al Oppo Find N2 Flip, cabe señalar que es un plegable plegable de gama alta que se ve y se siente de gama alta, desde las dimensiones bastante delgadas hasta pequeños toques como la inclusión de una textura ondulada en el lomo de la bisagra cuando la luz la golpea. Tal y como se lo comentamos a representantes de Oppo en el mismo Barcelona: “en ese detalle, junto a la luz, se ve como si fluyera energía en el equipo”. Elegante total.

Oppo

El acabado en realidad dependerá de la opción de color que elijas. El acabado del Moonlit Purple que me entregaron es hermoso: tiene un acabado en gran parte brillante tanto en el marco de aluminio como en la parte trasera.

Cabe señalar que igual pudimos ver la variante Astral Black, que portaban otros colegas, y es más discreto en su diseño. Con acabados mate.

Pero volviendo a las pantalla: Una de las grandes diferencias entre el Oppo Find N2 Flip y su competencia plegable es el tamaño de la pantalla de la cubierta. Se trata de un panel OLED sin marco de 3,26 pulgadas que eclipsa tanto la pantalla de la cubierta de 1,9 pulgadas del Samsung Galaxy Z Flip 4 como la de 2,7 pulgadas del Motorola Razr. Todas quedan atrás: punto para Oppo.

Y extra, que le gustó a todo el grupo que recibimos el equipo: puedes tener en esa pantalla una suerte de mascota virtual que nos recuerda a los “Tamagotchi” y que reacciona a lo que hagas en el teléfono. Si es muy de noche la verás dormir, si escuchas música se pondrá audífonos, si sales a caminar la verás haciendo ejercicio. Una ternura algo “kawaii” y aunque sea un detalle nos encantó.

¿Qué más nos ofrece esta pequeña pantalla?

Va más allá de las notificaciones. En esta pantalla extra se ofrece, además de un cómodo acceso a notificaciones, controles de conectividad y un puñado de widgets: para la cámara, clima, calendario, temporizadores y más. Todo específicamente diseñado para la pantalla exterior.

Funciona muy bien. Por ejemplo, te permite responder a los textos entrantes y mensajes de WhatsApp usando respuestas preestablecidas y emoji, o acceder a una grabadora de voz (ideal para periodistas), y más. Algo que me encantó fue el poder acceder a la cámara, ya sea para video o foto. Especialmente para selfies, ya que tienes “retorno” de la cámara ahí mismo. Hubo hace mil un equipo, el LG K550, pero que ni siquiera era “inteligente”, que por su diseño de clamshell te permitía hacer esto: me trasladé mentalmente a 2007 cuando tuve aquél equipo, pero con una versión mejor y en la era smartphone. Gracias Oppo: detalles que marcan la diferencia.

Oppo

Plegable de verdad

Sin embargo, es en la pantalla interna donde el Oppo Find N2 Flip destaca por encima del resto de la competencia plegable. Eso se debe principalmente al infame pliegue que ha afectado incluso a los mejores teléfonos plegables desde su creación. Hemos visto mejoras decentes de Samsung a lo largo de los años, pero la mejora de Oppo es impresionante.

Utiliza una bisagra Flexion de nueva generación con un diseño de gota de agua en comparación con la bisagra en forma de U de Samsung y compañía con una reducción del 60% en el pliegue en comparación con el Oppo Find N exclusivo de China, por lo que hemos podido encontrar en publicaciones extranjeras al respecto. Notable.

Básicamente, eso significa que el pliegue es apenas visible cuando se mira de frente. Claro, todavía hay una ligera curvatura cuando se mira de lado, pero es la nada misma. Con esto Oppo se ha acercado más que nadie a la creación de la legendaria pantalla plegable sin arrugas.

Centro de entretenimiento

Dejando a un lado los pliegues (o la falta de ellos), la pantalla OLED de 6.8 pulgadas con una relación de aspecto de 21: 9 hace que sea fácil de sostener con una mano y perfecta para ver los éxitos de taquilla de Hollywood sin esas molestas barras negras, y eso se ve mejorado aún más por la compatibilidad con contenido Dolby Vision y HDR10+.

También hay soporte para la tecnología LTPO de 120 Hz a 1 Hz en un intento no solo de hacer que todo se sienta más receptivo en uso, sino también de mejorar la duración de la batería, lo que permite que el teléfono reduzca automáticamente la frecuencia de actualización cuando no hay mucho movimiento en la pantalla.

Oppo

¿Audio? Una maravilla. Con Dolby lograron un audio digno de película. Lo probamos con sus parlantes (maravilloso), pero también usando vía bluetooth los audífonos Sony WH-1000XM5 de gran calidad y el resultado fue mejor de lo que hemos experimentado en otros gama alta.

Cámaras: gama alta en un plegable, al fin

La configuración es (por fin) decente. De cámara trasera de 50 MP: f/1.8; FOV 86°; lente 7P; compatible con AF; capaz de AF; motor de enfoque de circuito cerrado; incapaz de OIS y con una cámara ultra gran angular de 8 MP: f/2.2; campo de visión 112°; lente 5P. Funciona genial en ambientes luminosos, no tanto en la oscuridad. Pero igual bien.

La cámara selfie es de 32MP, cuenta con f/2.4; campo de visión 90°; lente 5P, capaz de AF; motor de enfoque de bucle abierto, y aunque la utilizamos principalmente para videollamadas, en fotografía general también tiene un resultado decente para su potencia. Las cámaras en los plegables tradicionalmente se han quedado rezagadas con respecto a las capacidades de sus contrapartes de teléfonos inteligentes estándar, pero esta es muy buena.

En condiciones de buena iluminación, las fotos capturadas en Find N2 Flip son vibrantes, detalladas con mucha luz y muy poca tecnología agresiva de reducción de ruido, incluso cuando se recorta en una imagen. Eso se debe en parte a la tecnología de agrupamiento de píxeles y OIS aplicada al sensor principal de 50MP, aunque el rendimiento no es tan diferente del lente ultra gran angular.

Sin embargo, ese rendimiento no es tan consistente cuando se trata de fotografías con poca luz. La lente principal de 50MP puede resistir si hay luz en la escena de las farolas o los edificios, con imágenes bastante nítidas incluso cuando se toman con la cámara en la mano, pero no puede arreglárselas cuando los niveles de luz realmente comienzan a disminuir.

Eso es lo mismo con el ultra gran angular de 8MP, aunque con una apertura de f/2.2 y la falta de OIS y tecnología de agrupamiento de píxeles, se entiende. También hay una opción para usar un zoom 2X en la aplicación Cámara, pero vale la pena señalar que esto es simplemente un recorte de la lente principal.

No olvides la pantalla del plegable (la exterior): esto nos da la capacidad de usar las cámaras traseras como cámaras para selfies en una posición plegada. Así que, por eso, señalábamos que la selfie más que nada será para videollamadas. La mejor selfie la obtendrás con el teléfono en ese modo.

Rendimiento

Contamos con el MediaTek Dimensión 9000+. Si bien Oppo acuña el Find N2 Flip como el buque insignia plegable, acá nos muestra un conjunto de chips MediaTek en lugar del conjunto de chips más popular Snapdragon 8 Plus Gen 1 u 8 Gen 2. Pero no te dejes engañar: es muy potente.

Más específicamente, Find N2 Flip luce el Dimensity 9000+ de primera calidad. El Find N2 Flip puede competir con el Snapdragon 8 Plus Gen 1 utilizado en Motorola Razr y Samsung Galaxy Z Flip 4.

En el uso real, obtenido en este review, Find N2 Flip se siente tan rápido y receptivo como cabría esperar de un teléfono inteligente insignia. Las aplicaciones se abren al instante, no hay tartamudeos ni retrasos al desplazarse y puede ejecutar casi cualquier juego de Android sin preocupaciones

También cuenta con conectividad de alto nivel con soporte para 5G con capacidades de doble SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC, pero ojo: no es NFC estándar. Oppo afirma que el NFC de 360 grados se puede usar tanto plegado como desplegado.

Oppo

Software

El Oppo Find N2 Flip viene con Android 13 listo para usar con la máscara ColorOS 13 de Oppo aplicada.¿Dudas con ColorOS? Tranquilidad: ColorOS es una de las mejores máscaras de Android en el mercado con un alto nivel de pulido, un fácil de usar. Además atentos: pues traen Widgets increíbles. Además de detalles, que aunque puedan parecer infantiles (como la mascota) son un aporte a tu calidad de vida.

¿Sabías que puedes configurar tonos de llamada dinámicos? Esto significa que cambiará el tono del tono de alerta si recibe múltiples notificaciones en rápida sucesión. Esto último puede parecer inútil, pero evita que el teléfono repita el mismo timbre molesto una y otra vez. Salud mental en software: punto para Oppo.

Batería: una estrella en las características de este plegable

Te lo recordamos: es la duración de la batería más grande de los plegables actuales. La duración de la batería te alcanza para todo el día. Y tiene carga fija de 45W.

Y es que no olvidemos que la duración de la batería es un área en la que Oppo Find N2 Flip posiblemente sobresale más que cualquiera de sus contrapartes plegables con la batería más grande con 4300 mAh. Por contexto, el Samsung Z Flip 4 cuenta con una batería de 3700 mAh, mientras que el Motorola Razr viene con 3500 mAh.

Como era de esperar, eso se traduce en una verdadera duración de la batería durante todo el día dividida entre la cubierta y las pantallas principales (y eso que la pantalla exterior es más grande que la de la competencia).

WhatsApp, TikTok, harto Youtube, hacer el trabajo, sacar fotos. El equipo nos aguantó sin problema el ritmo del MWC. Por supuesto, el rendimiento de la batería variará dependiendo de lo que esté haciendo, ya que la transmisión de Netflix usa solo un 8 % en una hora, mientras que juegos livianos se agotarán un poco más de un 7% en solo media hora. Pero no olvides que también se cargará mucho más rápido que cualquier otro plegable en este momento, utilizando la carga SuperVOOC de 45 W de Oppo para proporcionar una carga del 50% en 24 minutos y una carga completa en una hora, superando la carga de 25 W y 30 W de Samsung y Motorola respectivamente.

Conclusiones

Oppo salió con el Find N2 Flip, con una mejora integral en comparación a su competencia. Estamos frente al plegable más pulido y completo del mercado sin duda alguna. Lamentablemente aún no tenemos fecha ni precio para América Latina, pero es sin duda un equipo que esperaremos con atención. Insisto: la mascota “kawaii” es lo máximo.

Oppo

En Europa su valor es de poco más de 1.000 euros y es bastante tentador considerando las prestaciones del equipo. Su pantalla, calidad de pliegue, diseño, batería, software y más, lo hacen el mejor teléfono plegable que (hasta ahora) hemos tenido en nuestras manos llevándose sin duda una evaluación 10/10 de parte de FayerWayer algo que hace tiempo no le entregábamos a un equipo. Y es que hay que reconocer que Oppo está haciendo muy bien las cosas y este Find N2 Flip es todo un acierto.