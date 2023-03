MWC 2023: Lanzada la serie Xiaomi 13 con los modelos 13, 13 Pro y 13 Lite te contamos los detalles

Xiaomi lanzó sus últimos teléfonos insignia Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 a nivel mundial durante el Mobile World Congress 2023 (MWC 2023, por su siglas en inglés), una serie que incluyó el Xiaomi 13 Lite y que sorprendió por sus elevados precios.

Si bien los Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 se lanzaron a fines del año pasado en China, ahora se están lanzando en todo el mundo. El Xiaomi 13 Lite, por otro lado, es una versión ligeramente modificada de Xiaomi Civi 2, que también se lanzó en China.

Con información publicada en el sitio web de Know Your Mobile, detallamos cada modelo.

Xiaomi 13 Pro, a precio de iPhone

El lanzamiento de la línea Xiaomi 13 lleva las letras pequeñas de gama alta de la marca. Su precio internacional es de 1.299 euros, más alto que cualquier otro buque insignia del fabricante chino.

Viene con un nuevo diseño fresco, con un conjunto de cámaras que tiene un aspecto único, con líneas claramente dibujadas y la marca Leica en un lugar destacado.

Xiaomi 13 Pro está equipado con una pantalla AMOLED 2K con un tamaño de 6,73 pulgadas. Es un panel de 10 bits con soporte para HDR 10+ y Dolby Vision. Es compatible con AdaptiveSync Pro, que puede adaptarse a una frecuencia de actualización de 1-120 Hz. La pantalla es súper brillante y puede alcanzar hasta 1900 nits, una de las pantallas más brillantes en un teléfono inteligente. La pantalla también es curva en eso.

Xiaomi 13 Pro

El teléfono funciona con Snapdragon 8 Gen 2 SoC, lo último y lo mejor de la marca. El teléfono ofrece hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

En el apartado de la cámara, el sensor es de 1 pulgada, de Leica, de 50MP con una distancia focal equivalente a 23 mm y apertura f/1.9. Además, un sensor de teleobjetivo de 50MP 3.2x y un sensor ultra gran angular de 50MP ayudan a la cámara principal. En el frente, tiene una cámara de selfies de 32MP.

Finalmente, el teléfono está respaldado por una batería de 4820 mAh, alimentada por una carga súper rápida de 120 W. También admite carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. El teléfono admite resistencia al agua y al polvo IP68. Viene con MIUI 14 listo para usar, con tecnología de Android 13.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13, cerca de la barrera de los 1.000 euros

Por 999 euros podrás comprar el Xiaomi 13, el modelo estándar de la serie, que también iene con un nuevo lenguaje de diseño, pero a diferencia de Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 tiene un diseño de corte cuadrado similar al de un iPhone, ya que no tiene un panel curvo como el Pro.

Xiaomi 13 viene con una pantalla Full HD+ de 6,36 pulgadas con soporte AdaptiveSync de 120 Hz. También puede llegar hasta 1900nits como el Pro. El panel también es compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 también funciona con el chipset Snapdragon 8 Gen 2 y tiene cámaras de Leica, pero no son tan poderosas. Viene con una cámara principal de 50MP, pero no con el sensor de 1 pulgada del Pro. Con respecto a las cámaras secundarias, no obtendremos un par de sensores de 50MP, sino un sensor de teleobjetivo de 10MP y un sensor ultra gran angular de 12MP. Sin embargo, en el frente, la cámara para selfies sigue siendo la misma con 32MP.

Xiaomi 13

El tamaño de la batería también se ha reducido a 4500 mAh. También lo es la carga rápida, con las capacidades de carga por cable establecidas en 67W. Todavía existe la carga inalámbrica de 50 W y la carga inalámbrica inversa de 10 W. Xiaomi 13 también viene con resistencia al agua y al óxido IP68. Incluye MIUI 14, basado en Android 13, listo para usar.

Xiaomi 13 Lite, posiblemente el que será más vendido

Al ser la versión Lite, es la más económica: 499 euros. El diseño parece una evolución del 12 Lite, pero no comparte ningún parecido con el resto de los teléfonos de la serie Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Lite tiene una pantalla Full HD+ de 6,55 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Tiene una cámara tipo iPhone recortada en la parte delantera, pero no tiene Dynamic Island.

Xiaomi 13 Lite

El teléfono funciona con Snapdragon 7 Gen 1 SoC, el último conjunto de chips en la serie de conjuntos de chips Snapdragon 7 y se encuentra justo debajo del conjunto de chips Snapdragon 8 Gen 1 en términos de rendimiento.

No tiene cámaras de la marca Leica, sino una cámara principal de 50MP, que cuenta con la ayuda de una cámara ultra ancha de 8MP y un sensor macro de 2MP. Tenemos una cámara selfie de 32MP y un sensor de profundidad de 8MP en la parte frontal. Curiosamente, vene con un flash doble para selfies en el frente.

Xiaomi 13 Lite

El teléfono está respaldado por una batería de 4500 mAh con soporte para carga rápida de 67 W. No hay soporte de carga inalámbrica con este teléfono. Tampoco se menciona la resistencia al agua IP68 o IP67 y viene con MIUI 14, basado también en Android 13.