OnePlus se inspira en el Nothing Phone y revela el OnePlus 11 Concept con luces LEDs

¿Se acuerdan cuando la compañía Nothing de Carl Pei presentó el Nothing Phone con un diseño distintivo y su sistema de luces The Glyph único en la industria de los smartphone y nos parecía algo, precisamente, distintivo? Bueno, a OnePlus se le ha ocurrido hacer algo parecido con el próximo OnePlus 11 Concept.

Algunos expertos lo llaman interfaz de glifos, pero son literalmente luces LEDs. ¿Y qué más tienen en común OnePlus y Nothing? Que ambas empresas fueron fundadas por Pei, el conocido empresario chino-sueco.

Como cuenta un informe publicado en el sitio web de Gizmodo, OnePlus reveló brevemente el OnePlus 11 Concept antes de la presentación oficial en el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona el 27 de febrero.

La compañía china describió las fotografías filtradas, incluyendo la que abre esta publicación, de la siguiente manera: “En estas fotografías se puede observar los avances del OnePlus 11 Concept, destacando las líneas de color azul hielo que recorren toda la parte trasera del teléfono, casi como si el dispositivo tuviera su propia serie de vasos sanguíneos”.

“Estos conductos del OnePlus 11 Concept se alojan dentro de un atrevido y futurista diseño de cristal unibody inspirado en la tranquila quietud y el poder de un lago glaciar”, explicó la empresa.

OnePlus 11 Concept

Impresionantes “los conductos de color azul hielo”

El reporte destaca los “conductos de color azul hielo” que tienen forma de tiras LED y que recorren toda la parte trasera del OnePlus Concept 11. Las tiras terminan en un impresionante círculo que enmarca por completo el módulo de cámara del celular.

OnePlus aún no ha explicado si el glifo contará con alguna funcionalidad extra, pero no parece descabellado que sea un sistema similar al del Nothing Phone, cuyas interfaz puede iluminarse de forma específica para ciertas notificaciones o para mostrar el nivel de batería.

También quedamos a la espera de su precio y especificaciones, pero seguramente las conoceremos la próxima semana en el Mobile World Congres.