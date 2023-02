WhatsApp: Aplicación para iPhone recibe una gran actualización, disponible en la App Store

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo con más 2.000 millones de usuarios activos, muchos de ellos con celulares iPhone en su poder y con los que podrán disfrutar de la nueva actualización de la aplicación para iOS, disponible ahora en la App Store.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de T3, la última versión de la aplicación tiene soporte incorporado para la función de imagen en imagen (PiP) de iOS, lo que le permite a los usuarios poner un chat de video en una pequeña ventana que permanece en la pantalla mientras hace otras cosas en su teléfono.

Curiosamente, la función de imagen en imagen ya existía en FaceTime, por lo que los internautas de iPhone la conocen. Sin embargo, esta característica realmente útil ahora llega a WhatsApp, probablemente una app que usen más que la de videollamadas de Apple.

Aunque el soporte está integrado en la aplicación, la app de mensajería instantánea de Meta implementará la función en las próximas semanas, por lo que si aún no la tiene o no le aparece disponible en App Store, no se preocupe, que llegará pronto junto a otras novedades.

WhatsApp en iPhone (Unsplash)

Corrección de errores y actualizaciones de seguridad

Si ya actualizaste WhatsApp recientemente, cuentas con las correcciones de errores y actualizaciones de seguridad. Las novedades agregan más funcionalidad a la app, que se mantiene como la número 1 de su sector especialmente por las contantes actualizaciones que recibe.

Las otras características nuevas de la aplicación son muy útiles. Ahora puede agregar subtítulos cuando está enviando documentos y hay soporte para temas y descripciones grupales más largas para que pueda volverse un poco más lírico cuando esté organizando sus chats.

También puede crear avatares personalizados, que luego puede usar para stickers y fotos de perfil. Encontrará esa función en Configuración > Avatar.