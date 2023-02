WhatsApp desarrolla una función para que no vuelvas a escuchar una larga nota de voz

Siempre está ese amigo que, si bien no quiere molestar, tiene esa costumbre de enviar notas de voz de muchos minutos. A veces estamos muy ocupados y simplemente no podemos escucharla, por lo que preferimos recibir mensajes de texto en WhatsApp. Una venidera solución lo cambiará todo.

De acuerdo con el sitio especializado en la app, WABetaInfo, Meta, la casa matriz de WhatsApp, está trabajando en una nueva función que transcribirá mensajes de audio a texto. Esto quiere decir que los usuarios que no son fanáticos de escuchar mensajes de audio podrán simplemente leer el contenido de esas notas de voz como texto normal.

Un reporte publicado en el sitio web de 9to5Mac añade que la última versión beta de WhatsApp para iPhone presenta esta herramienta de transcripción para mensajes de audio.

¿Cómo funciona la transcripción de audios en WhatsApp?

Con esta característica, la aplicación identificará lo que se dijo en el mensaje para transformar el contenido de audio en texto.

Al tratarse de una versión beta, existen algunas limitaciones. Por ejemplo, las transcripciones no están disponibles cuando no se identifican palabras o cuando el mensaje de voz está en un idioma que no es el idioma establecido para las transcripciones.

WhatsApp (WABetaInfo)

Por otro lado, todas las transcripciones se procesarán en el dispositivo y no se cargarán en los servidores de WhatsApp, lo que es una gran ventaja en términos de privacidad.

En este punto, solo la versión beta de WhatsApp para iPhone tiene la función de transcripción y no está claro cuándo llegará a la aplicación de Android.

Por su parte, Telegram, uno de los principales competidores de WhatsApp en la actualidad, ya ofrece transcripción de audio y video. Sin embargo, en ese caso, la función solo está disponible para los suscriptores de Telegram Premium. En WhatsApp, la función será gratuita para todos.