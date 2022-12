Samsung se burla una vez más de Apple en un anuncio del Galaxy Z Flip 4 (Video)

Apple vs. Samsung iPhone 14 Pro vs. Galaxy Z Flip 4

La competencia por la cima en la industria de los teléfonos inteligentes tiene como grandes adversarios a Samsung y Apple. Cada una utiliza sus herramientas y estrategias para convencer a los consumidores, incluyendo reírse del rival. En esta nueva oportunidad, la compañía surcoreana se burló de la manzana mordida.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de MD Tech, Samsung se burló en un anuncio del Galaxy Z Flip 4 de Apple, señalando que la empresa de Cupertino, California, no tiene en el mercado un iPhone plegable, una realidad aunque en la gran S utilizaron esto a favor para dejar mal parado a Apple.

En el anuncio, un hombre se encuentra sentado en un muro, una imagen que representa a los consumidores que se dividen entre comprar un iPhone o un smartphone de Samsung.

El modelo del video, parte de la campaña On the Fence (En la cerca), dice que no cambiará a Samsung porque le preocupan las reacciones de sus amigos, mientras que una mujer con quien habla le responde diciendo: “Cuando saques tu nuevo Galaxy Z Flip 4, la gente enloquecerá”.

La joven le da el Z Flip 4, lo mira y aparecen otras personas, asombradas por el nuevo teléfono que posee en manos.

On the Fence, todo contra Apple

Samsung había lanzado otro anuncio de On the Fence el mes pasado, en el que mostraba a un usuario de iPhone, sin nombrarlo, sentado en la cerca y mirando hacia el lado de Samsung, donde podía ver “teléfonos plegables y cámaras épicas”.

Cuando los usuarios de iPhone explican que “estamos esperando a que llegue todo eso”, el chico sobre la cerca se pregunta por qué debería esperar cuando la tecnología ya está disponible. “Eso es lo que hacemos. Esperamos”, dice su amigo, refiriéndose claramente a la espera del público de Apple por un plegable.