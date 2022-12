Dream by WOMBO, la inteligencia artificial que se convirtió en la mejor aplicación de Google de 2022

Dream by WOMBO

Google anunció los premios Google Play Best of 2022 y la mejor aplicación de Android del año es Dream by WOMBO, un generador de arte que funciona con inteligencia artificial (IA) y que respondió a los usuarios que se unieron a la onda de estos programas en 2022.

WOMBO AI es una empresa canadiense de inteligencia artificial que proporciona al mundo herramientas impulsadas por IA para sumergirse en el entretenimiento. En el caso de Dream, suma más de 100 millones de descargas.

Con esta aplicación, los usuarios pueden crear obras de arte usando el poder de la IA. La app les permite ingresar un aviso, elegir un estilo de arte y dejar que Dream convierta su idea en una pintura impulsada por inteligencia artificial.

Dream by WOMBO

Otros reconocimientos de los Google Play Best of 2022

Por su parte, como cuenta el reporte publicado en el sitio web de Engadget, el ganador de la elección del usuario es el fenómeno de las redes sociales BeReal, que funciona pidiendo a los usuarios que compartan una foto de lo que sea que estén haciendo durante una ventana de dos minutos seleccionada al azar cada día.

BeReal

En el apartado de los juegos móviles, Apex Legends Mobile ganó tanto el visto bueno de Google como la elección del usuario. Además, Todoist es la aplicación favorita de Google para los relojes inteligentes Wear OS, mientras que la herramienta de lectura de Pocket es la mejor aplicación compatible con tabletas.

En particular, Google amplió significativamente las categorías este año, aunque en parte para promover sus propias plataformas. Ahora hay premios para las aplicaciones compatibles con Chromebook, incluida la mejor aplicación BandLab y el mejor juego Roblox. También reconocieron a The Stigma App, una plataforma comunitaria para hablar sobre salud mental.

Todas las aplicaciones premiadas puede verlas en este link.