Apple: Usuarios siguen quejándose de las aplicaciones gratis que realmente no son gratis de la App Store

Desde hace unos meses, algunos usuarios de iPhone, iPad y Mac han reclamado que algunas aplicaciones gratis que se encuentran en la App Store realmente no lo son.

Entendemos todos que gratis significa que no debes dar dinero a cambio del uso de un producto, servicio o en este caso de una app. Entonces, si descargamos una app gratuita y la misma luego nos dice que es un servicio de membresía con una prueba gratis de una semana, no es gratis.

En un reporte publicado en el sitio web de Xataka cuentan que en la App Store pueden encontrarse programas “gratuitos” que arrojan mensajes como “si no pagas X cantidad, no podrás usarla” como AI Profile Pic - Avatar Maker 4+. Amigos de Apple, eso no es gratis.

¿Engaña Apple a los usuarios?

Realmente, Apple no engaña a los usuarios de la App Store. Cuando consultamos los datos y características de las apps, suele ser transparente, pero el problema está en acceder a los datos sobre características de pago. Incluso accediendo a ellas no nos queda claro algún detalle al respecto.

Otro punto en contra de la compañía de Cupertino, California, es que la empresa sabe perfectamente que el usuario promedio no va hasta el submenú para conocer todo lo que incluye una app y si tiene compras in-app.

App Store (Xataka)

Además, los periodos de prueba no se indican, solo los precios de suscripción. Dentro de la ficha técnica tenemos un apartado de “compras dentro de la app”, en el muestra en un vistazo “sí” o “no”. Si queremos más datos, podemos darle a una flecha que mostrará los planes de las apps.

En conclusión, la App Store tiene de sobra aplicaciones gratuitas que nos permiten desbloquear funciones de pago, como aquellas apps que no son realmente gratuitas y que nos obligan a pagar una suscripción anual para usarlas.