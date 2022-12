Si estás viendo los partidos de Qatar 2022 en tu celular tienes que seguir estos 3 consejos

No importa en qué país te encuentres o a qué selección apoyes porque el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 no se lo quiere perder nadie. Muchos son los que piden vacaciones exclusivamente para poder disfrutar del magno evento deportivo desde la comodidad de sus casas, sin embargo, la realidad es que la gran mayoría no puede abandonar sus obligaciones laborables o estudiantiles, por lo tanto, hay que buscar cualquier opción para no perderse ningún partido.

No cabe duda que además del televisor, la mejor opción es una computadora, ya que, por sus componentes internos y su pantalla con gran semejanza en tamaño a las tv tradicionales, la visualización se daría sin problemas y la recepción de la internet sería más fluida.

No obstante, no son todos los que tienen dicha opción y alcance, por lo que el celular móvil se convierte en el mejor aliado para ver el desarrollo del mejor torneo deportivo de los últimos tiempos. Si eres uno de esos que verá el mundial desde cualquier lugar con su smartphone, te daremos tres consejos para que no tengas ningún inconveniente técnico y puedas apreciar todos los goles de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo utiliza su celular.

1) Siempre con WIFI: A más información, más consumo de datos. Por eso, al usar el smartphone para ver los partidos a través de una aplicación es absolutamente aconsejable estar conectado a una red Wi-Fi y no a los datos móviles, que por lo normal son limitados.

2) Cuidados de la batería: Es fundamental seguir buenas prácticas para cuidar la batería, especialmente si no tendrás a mano un enchufe para la recarga durante mucho tiempo. ¿Qué hacer? Conviene regular el brillo y cerrar las aplicaciones en segundo plano.

3) Ventilación mientras se carga: Si quieres o necesitas ver un partido tienes poca carga, en los celulares relativamente nuevos no será peligroso el uso del cargador mientras se produce el partido, siempre y cuando cuente con la correcta ventilación.