Cómo saber quién me bloqueó en WhatsApp: la manera más fácil de enterarse

Recientemente se ha hablado mucho en las redes de los bloqueos en WhatsApp, algunos afirman no dudar en bloquear a alguien si los está molestando mucho, mientras otros opinan que es una medida muy drástica, lo cierto es que cualquiera puede ser el blanco de un bloqueo y no enterarse nunca, por ello te explicamos hoy cómo saber quién te ha bloqueado.

Al igual que en muchas otras redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, la función del bloqueo sirve para defenderse ante personas que impliquen un peligro para tu cuenta o tu seguridad virtual, así mismo para deshacerse de quienes se toman como tarea personal acosar a otros, por lo que es una herramienta bastante usada actualmente, especialmente en WhatsApp.

Con este sencillo paso a paso podrás tener una lista de las personas que te han bloqueado en WhatsApp

Lo primero que hay que saber sobre este método es que implica el uso de una aplicación de terceros, recientemente WhatsApp ha estado declarándole guerras a este tipo de aplicaciones, pero ésta en concreto aún no ha sido señalada, por lo que se puede usar con tranquilidad, siempre y cuando sea algo breve.

- Para comenzar el proceso debes de buscar la aplicación WhatsApp Plus y descargar la APK. Ya que no se encuentra en la Play Store ni en la App Store, debes buscarla en la web. Luego de haber instalado la aplicación, te recomendamos que realices una copia de seguridad de WhatsApp, luego de hacerla podrás abrir WhatsApp Plus.

- Una vez hayas abierto esta aplicación, debes ir a una de las esquinas superiores (dependiendo del dispositivo) y buscar el icono de los tres puntos, se desplegarán varias opciones y debes de ir a funciones Plus, esto abrirá un menú nuevo donde verás otra gran cantidad de opciones, pero tienes que buscar el botón de ¿Quién te bloqueó?.

- Luego de pulsar la opción de ¿Quién te bloqueó? tendrás acceso a una lista de personas que te han bloqueado desde que usas esa cuenta de WhatsApp, podrás ver detalladamente cada persona y cuándo te bloqueo, además de una actualización sobre lo último que han hecho.

Con este método tendrás un acceso total a lo que ha pasado con quienes te han bloqueado, te recomendamos que, si no usarás WhatsApp Plus para ninguna otra cosa, la elimines de tu dispositivo.