Samsung presenta el Galaxy Z Flip 4 edición limitada Maison Margiela, un celular de lujo

Si las palabras Samsung Galaxy Z Flip 4 y Maison Margiela conforman la misma oración, o mejor dicho, un mismo producto, no tenemos dudas de que sería uno muy caro, pero muy lujoso.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de 9to5Google, la compañía surcoreana es conocida por aliarse con otras grandes empresas para lanzar ediciones limitadas de sus dispositivos electrónicos. En esta oportunidad, le tocó al Galaxy Z Flip 4, uno de los plegables de la marca.

Esta vez, el Z Flip 4 se presenta diferente, gracias a la asociación y colaboración entre Samsung y la reconocida marca de moda de lujo francesa Maison Margiela.

Detalles estéticos de lujo

Si estamos hablando de un teléfono inteligente de lujo, debe tener características de lujo. Este Samsung Galaxy Z Flip 4 es el celular convencional, pero sumergido en una nueva capa de pintura y agrega algunos extras.

Tenemos un modelo en blanco mate que lleva el logotipo de Maison Margiela. También se incluyen dos estuches para el celular que cuentan con lienzo de cuero pintado a mano o una cubierta con un accesorio de anillo que tiene grabado el código numérico de Maison Margiela.

Samsung Galaxy Z Flip 4 edición limitada Maison Margiela (Samsung)

A nivel de software, el sistema operativo está personalizado con fondos de pantalla e íconos únicos de rayos X. No está claro si este modelo se enviará con One UI 5.0 basado en Android 13 o One UI 4.1 basado en Android 12 preinstalado, pero es interesante la apuesta personalizada.

En la publicación del anuncio oficial, Samsung no ofrece ningún detalle específico sobre las especificaciones internas, pero esperamos que se ofrezca un modelo estándar: procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento interno y una batería interna de 3700 mAh.

En el apartado de las cámaras serán tres, incluyendo una cámara selfie de 10 megapíxeles que se encuentra en el interior. Dos cámaras exteriores de 12 megapíxeles componen el sistema.

El Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2022 en mercados seleccionados, incluidos China (Hong Kong), Francia y Corea del Sur. Curiosamente, la compañía no reveló el precio, pero claramente será una alternativa costosa.