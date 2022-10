Modo Halloween en WhatsApp: ¿Cómo activar la función que adorna el servicio de Meta?

Los disfraces tenebrosos, los adornos en los locales comerciales y las típicas calabazas comienzan a aparecer como lo reza la costumbre en el final del décimo mes de cada año. Halloween, dependiendo de país en el que residas, se celebra hasta en los celulares.

Y como el mundo digital no ignora la llegada de esta festividad, WhatsApp, al ser el servicio de mensajería de mayor popularidad en el planeta, presenta diferentes opciones para que lo puedas aplicar a tu celular.

De esta manera llega el Modo Halloween, una característica que no es propia de la aplicación, pero con un programa de terceros, totalmente seguro, lo puedes añadir. En el proceso, podrás cambiar el ícono de la app en tu teléfono inteligente.

En tu pantalla de inicio podrás colocar un sombrero de brujas, una escoba, un esqueleto o incluso la popular calabaza, que al ser redonda encaja perfecta en este Modo Halloween.

Quiero activar el Modo Halloween en WhatsApp

En primer lugar, para activar el Modo Halloween en tu celular lo tendrás que hacer a través de la descarga de una aplicación tercera, algo que, por lo general esto no es recomendable con funciones relacionadas a WhatsApp.

Sin embargo, esta en específico no generará ningún problema con tu cuenta, tal y como ocurre con apps no autorizadas como WhatsApp Plus.

En el Modo Halloween solo estarías cambiando el ícono con el que ves la app en tu pantalla sin vulnerar la información original del servicio de mensajería que administra Facebook. Además, la aplicación que te vamos a recomendar descargar, está totalmente verificada con el Play Protect, de Google Play Store.

De esta manera sigue entonces estos pasos, para que disfrutes del Modo Halloween.

Descarga Nova Launcher: esta es una app que organiza insignias de aplicaciones en la pantalla de inicio de celulares Android. En este enlace la puedes bajar.

Configura como app predeterminada y busca una imagen (obligatoriamente PNG) que tenga el ícono de WhatsApp al estilo Halloween. En este link tienes varias opciones.

El resto es sencillo. Tienes que ir hacia el ícono de la app en tu pantalla y dejarlo presionado por varios segundos. Cuando te aparezca la opción de editar, simplemente aceptas y buscan la imagen de PNG que previamente descargaste.

Aunque ahora el modo es referencial a Halloween, este mismo proceso lo puedes hacer con cualquiera de los estilos que prefieras. De hecho es una gran herramienta para que escondas tus apps, y nadie vaya a curiosear, cuando prestas tu smartphone.