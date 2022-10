iPhone 14: Cuánto debes trabajar en Chile, Colombia y México para comprar el celular

La pregunta más importante no es cuánto vale, sino cuántos días debemos trabajar para comprarlo. La familia iPhone 14 ya es una realidad, cientos de tiendas en Latinoamérica ya tienen en sus vitrinas todos los modelos y los precios varían dependiendo de la moneda de cada país.

Yéndonos al precio original, en dólares estadounidenses, el iPhone 14 tiene un valor de $799, el 14 Plus de $899, el 14 Pro de $999 y el 14 Pro Max unos $1.099.

El precio en Chile, Colombia, México y otros países de América Latina no es la conversión exacta a sus monedas locales, ya que los valores varían dependiendo de algunos factores y las diferentes tiendas o compañías.

A continuación, los precios de los iPhone 14 por país, que no incluyen al iPhone 14 Plus porque aún no ha sido lanzado en estos países. Los valores corresponden a las versiones más económicas, las de 128 GB.

Chile: iPhone 14 - $949.990 / iPhone 14 Pro - $1.199.990 / iPhone 14 Pro Max - $1.349.990.

Colombia: iPhone 14 - $3.516.000 / iPhone 14 Pro - $4.396.000 / iPhone 14 Pro Max- $4.836.000.

México: iPhone 14 - $20.990 / iPhone 14 Pro -$25.990 / iPhone 14 Pro Max - $28.990.

iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max: comparamos ambos modelos para que decidas cuál comprar Apple

¿Cuánto debes trabajar para comprar un iPhone 14?

No todos tenemos los mismos ingresos, así que partiremos desde el salario mínimo de cada país para calcular cuánto debe trabajar una persona para comprar alguno de los nuevos equipos de Apple.

En Chile, el salario mínimo son 400 mil pesos chilenos. En Colombia, 1.000.000 de pesos colombianos. Por su parte, en México, los trabajadores perciben en promedio 6 mil 534 pesos mexicanos como ingreso mensual.

Calculándolo por día, a continuación lo que debes trabajar en tu país para comprar un iPhone 14 y eso suponiendo que no gastes nada de tu dinero en otras cosas en ese periodo de tiempo.

Chile: iPhone 14 - 72 días / iPhone 14 Pro - 90 días / iPhone 14 Pro Max - 101 días.

Colombia: iPhone 14 - 105 días / iPhone 14 Pro - 132 días / iPhone 14 Pro Max - 145 días.

México: iPhone 14 - 98 días / iPhone 14 Pro - 121 días / iPhone 14 Pro Max - 135 días.