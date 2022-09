Google Pixel Watch: Revelan primeras imágenes oficiales del reloj inteligente

La carrera de los relojes inteligentes la va ganando el Apple Watch desde hace mucho tiempo, con Samsung en el segundo lugar, pero este año se va a sumar un contendiente que promete competir de tú a tú con el dispositivo de la manzana mordida y cualquier otro. Se trata del Google Pixel Watch, del que han filtrado las primeras imágenes oficiales.

El Pixel Watch de la gran G llega con Wear OS, y como indica el reporte publicado en el sitio web de Computer Hoy, se parece más al antiguo Moto 360 con Android Wear que a los Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro.

El Google Pixel Watch estará disponible en diferentes colores, con carcasas negras, plateadas y doradas, como se muestra en un video que ha publicado la compañía de Mountain View.

Google Pixel Watch

“Pon tus relojes. Google Pixel Watch es el primer smartwatch construido dentro y fuera por Google. Su diseño circular y con cúpula es distintivo pero subestimado, trayendo una imagen fresca en un estilo clásico. Únete a nosotros en vivo para Made By Google el 6 de octubre a las 10 am ET (hora del Este de los Estados Unidos), vas a querer verlo”, escribió Google en su post de Instagram.

Características del Google Pixel Watch

Google destacó el diseño circular del Pixel Watch, pero no confirmó el tamaño del reloj. De acuerdo con filtraciones anteriores, estaría entre los 40 y los 46 milímetros y se desconoce si será lanzado en diferentes dimensiones. Tampoco hay detalles sobre el grosos de sus bordes.

Sobre la interfaz, parece que no veremos ningún adelanto antes del evento en directo én el que será presentado durante la mañana del jueves 6 de octubre. Entendemos que llevará Wear OS basado en Android.

Google Pixel Watch

Pronosticar el éxito del Google Pixel Watch es complicado, pero su precio será determinante. El informe explica que su precio estará cerca de los 350 dólares, un poco para un modelo que debutará en un mercado con muchas opciones. Son apenas 50 dólares menos de lo que Apple cobra por un modelo Series 8 y también es más caro que el Galaxy Watch 5.