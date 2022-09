Samsung Galaxy S23 seguiría la misma lógica de Apple con el iPhone 14

Quedan todavía bastantes meses para que Samsung nos presente su nuevo Galaxy S23. Sin embargo, han comenzado ya a surgir los primeros reportes en torno a este buque insignia y la información resulta inquietante. Ya que al parecer este teléfono podría recordarnos a iPhone 14.

Como la gran mayoría debe saber ya a estas alturas, hace pocos días la gente de Apple presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes detonando algunos severos señalamientos.

Los chicos de Cupertino tenían más de 6 años sin tocar el sensor fotográfico principal de su cámara y para esta nueva generación decidieron hacerlo, pero sólo en las variantes Pro y Pro Max, dejando casi intactos los modelos base con relación al iPhone 13.

Esto ha sido motivo de duros señalamientos por básicamente repetir las mismas especificaciones de hardware y conservar las dimensiones de cuerpo y pantalla de la generación pasada.

Y ahora surge un reporte que apunta a que tal vez la gente de Samsung estaría por repetir el mismo movimiento con su siguiente gama alta.

El Samsung Galaxy S23 tendría este punto en común con el iPhone 14

De acuerdo con el reconocido informante con amplio historial de credibilidad Ice Universe (vía GSMArena), las dimensiones del Samsung Galaxy S23 serían más o menos las mismas que las de los teléfonos de la generación recién lanzada este año 2022.

Y no solo eso, las dimensiones finales de la pantalla y su resolución serían idénticos a los actuales, lo que sería, en otras palabras, básicamente lo mismo que vimos que sucedió con el iPhone 13 y el 14.

Serie Galaxy S22 (ID)

El reporte afirma por ejemplo que el Galaxy S23 tendría unas dimensiones de 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm. Algo básicamente igual que los 146 mm x 70,6 mm x 7,6 mm del Galaxy S22.

Además ambos modelos tendrían en común la misma pantalla de 6,1 pulgadas y 2340 x 1080 píxeles de resolución.

Con el Samsung Galaxy S23 Plus la historia no sería tan distinta, con dimensiones de 157,8 mm x 76,2 mm x 7,6 mm. Muy parecidas a las del S22 Plus: 157,4 mm x 75,8 mm x 7,64 mm.

Y nuevamente la pantalla volverá a medir 6,6 pulgadas de esquina a esquina, con una resolución de 2340 x 1080 píxeles.

La historia con el Samsung Galaxy S23 Ultra no sería tan distinta, ya que sus dimensiones rondarían los 163,4 mm x 78,1 mm x 8,9 mm, en contraste con los 163,3 mm x 77,9 mm x 8,9 mm de su antecesor. Repitiendo igual pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución de 3088 x 1440 píxeles.

Este nuevo reporte se suma a algunos previos que ya apuntaban a la posibilidad de que el S23 en su modelo base sería demasiado similar al S22.

Ahora todo apunta a que esto aplicaría a toda la familia de dispositivos.