WhatsApp Plus se va: Meta suspenderá tu cuenta si usas esta u otras apps modificadas

WhatsApp es hoy por hoy la app de mensajería instantánea más popular de todo el planeta, pero por desgracia no es ni la más segura ni la más actualizada.

Para ser francos existe una considerable cantidad de aplicaciones del mismo ramo que cuentan con funciones más robustos y un sistema más eficiente.

WhatsApp como una herramienta de comunicación informal con amigos y familiares es muy cómoda, pero para labores y productivas tiene amplias áreas de oportunidad.

En donde Telegram y Signal se constituyen como mejor plataforma, mucho más funcional y con funciones más completas. La mayor evidencia de ello es que la propia WhatsApp ha emulado la mayoría de sus funciones, con una considerable brecha de tiempo entre cada cambio importante.

Por ello han surgido otras aplicaciones de terceros que, en teoría, robustecen la propia cuenta de WhatsApp sin necesidad de migrar con Telegram u otros servicios, como WhatsApp Plus.

Pero por desgracia tomar esta última decisión puede poner en riesgo el futuro de nuestra cuenta.

Meta no quiere que uses WhatsApp Plus y estas otras aplicaciones de terceros

Ha transcurrido ya algo de tiempo, pero pocos parecen estar conscientes de que WhatsApp ha actualizado sus términos y condiciones de uso.

Y con este cambio vino un cambio drástico, casi severo, en su postura sobre el uso de apps terceras desarrolladas bajo la intención de “complementar” a la app original.

WhatsApp. Imagen ilustrativa: Dreamstime.

Durante años estas alternativas ha existido y han sido utilizadas indistintamente por los usuarios. Pero ahora hay una lista de aplicaciones que, si son utilizadas, cualquier usuario correrá en automático el riesgo de perder su cuenta de WhatsApp:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

OBWhatsApp

Cualquier otro modo de WhatsApp.

Basta con ingresar a la sección de FAQ de WhatsApp avalada por Meta para toparse con el párrafo condenatorio en donde se confirma de forma oficial que estas APKs no son seguras y pueden poner en riesgo nuestra cuenta, ya que podría ser suspendida o cancelada:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp.

Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.”

Por ello, la recomendación obvia y absoluta es no utilizar ninguna de las apps en la lista. Eso mantendrá segura nuestra información y la integridad de nuestra cuenta.