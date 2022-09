Las señales para saber si un contacto utiliza WhatsApp Plus

A pesar de la gran cantidad de actualizaciones que han llegado recientemente a WhatsApp, millones de usuarios en todo el mundo siguen utilizando versiones alternativas que les dan acceso a más opciones, probablemente la más popular es WhatsApp Plus. Pero ¿hay alguna forma de saber cuando uno de tus contactos usa esta versión? La hay y te contamos cómo.

WhatsApp Plus es una APK que usa la plataforma de la aplicación de Meta para añadir herramientas y opciones, como lo pueden ser ver los mensajes y estados que fueron eliminados, descargar los estados de amigos, recibir alertas cuando un contacto se conecta entre otra gran cantidad. Estas ventajas han estado causando una gran separación entre los usuarios de ambas opciones.

WhatsApp Plus Internet

¿Crees que alguno de tus contactos usa WhatsApp Plus? Con estos métodos puedes saberlo

Para saber si uno de tus amigos está usando WhatsApp Plus, solo hace falta tener en cuenta las opciones exclusivas que ofrece esta modificación y llevar a cabo una serie de pruebas, quien, si bien no son infalibles, pueden llegar a ser muy fiables y podrían ayudarte a dar con aquellos que descargaron la versión alternativa.

- En Línea: Hasta el momento la opción de ocultar el “En Línea” no se ha aplicado por completo a la plataforma oficial y solo se puede hacer con la ayuda de WhatsApp Plus. Estando muy pendiente de tus contactos podrás determinar si la usan o no.

- Notificación de “escribiendo”: Así mismo, siempre que una persona use la versión oficial de WhatsApp y escriba, bajo su nombre podrá verse la notificación de que se encuentra tecleando, pero los usuarios de WhatsApp Plus pueden ocultar esto, otra muy buena pista para descubrir la verdad.

- Notificación de “grabando audio”: En la misma línea del método anterior, siempre que uno de tus contactos esté grabando una nota de voz, podrás verlo bajo su nombre, ya sea dentro del chat o en la lista de chats recientes. En caso de que esta persona te envíe audios y nunca veas dicho mensaje, seguramente usa WhatsApp Plus.

- Los emojis invisibles: Uno de los principales problemas entre las dos versiones es la compatibilidad, pues algunas de las funciones de la versión Plus no pueden visualizarse en la oficial, si lo único que puedes ver un cuadrado blanco o un emoji que no está entre los tuyos, la persona usa WhatsApp Plus.