Apple presentará los AirPods Pro 2 en el evento Far Out del miercóles, revela informe

Después de casi tres años sin nuevos audífonos de la marca, Apple está listo para presentar al mundo los nuevos AirPods Pro 2 en el evento Far Out de este miércoles 7 de septiembre, en el que también revelará la nueva línea de celulares iPhone 14.

Un informe del insider Mark Gurman asegura que la compañía revelará los AirPods Pro 2 ese día, adelantándose a cualquier otra fecha, luego de cientos de rumores que apuntaban a la llegada de los auriculares en algún momento de este año.

“Los nuevos AirPods Pro actualizarán un modelo que salió a la venta por primera vez en octubre de 2019. Informé el año pasado que los nuevos AirPods Pro llegarían en 2022, y ahora me dicen que el miércoles será su gran presentación”, se lee en el boletín Power On de Gurman, citado en un reporte del sitio web de The Verge.

Novedades de los AirPods Pro 2

Los rumores sobre los nuevos AirPods Pro apuntan que tendrán la próxima generación del procesador H1 de Apple.

También existe la posibilidad de obtener un sonido de mayor calidad utilizando el códec de audio sin pérdida (ALAC, por sus siglas en inglés) de la empresa de Cupertino, que elimina por completo el bluetooth, o agregando compatibilidad con Bluetooth 5.2, que utiliza el códec LC3 para transmitir audio de manera más eficiente.

AirPods Pro 2 (The Verge)

El AirPods Pro 2 también puede adoptar el diseño de punta de ala en la oreja como los Beats Fit Pro. Además, podría venir con un estuche de carga que emite un sonido cuando lo busca con la aplicación Find My de Apple. Por cierto, con Lightning y no USB-C.

Estos nuevos audífonos de Apple tendrían capacidades de seguimiento deportivo, ideal para los runners, y la posibilidad de realizar mediciones de salud, por ejemplo de presión sanguínea.

Los expertos aún discuten sobre los rumores de los precios que tendrán los AirPods Pro 2, pero la mayoría coincide en que se acercarán a los 250 dólares.