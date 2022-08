WhatsApp: como desactivar los recibos de lectura

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares y, a su vez, con más memes del mundo. Por supuesto, mantenerse en contacto con la aplicación de uso universal es un beneficio especialmente grande.

Pero, cuando las personas chatean día y noche, puede generar algunas notificaciones molestas. Afortunadamente, la aplicación tiene características que hacen posible navegar con gracia por sus muchos chats. Además de poder limitar tus notificaciones silenciando conversaciones y dejando los chats de grupo en silencio, también puedes ver los mensajes sin que el remitente lo sepa.

WhatsApp. (Dreamstime)

Razones para eliminar la función para que remitente se entere que el mensaje fue leído

Hay una variedad de razones por las que es posible que desee ver un mensaje de WhatsApp sin que el remitente vea que lo ha leído. Tal vez solo tiene prisa y no tiene tiempo para responder, pero aún desea ver lo que su mejor amigo de larga distancia le envió sin que piensen que se están quedando en lectura. O tal vez planeas leer y no responder a ese mensaje de texto de “registro” de tu ex, pero no quieres darle la satisfacción de saber que lo leíste.

Cualquiera que sea su razonamiento, si está buscando evitar que esa doble marca de verificación se vuelva azul en la pantalla del remitente, aquí le mostramos cómo ver un mensaje de WhatsApp sin enviar un recibo de lectura.

¿Cómo leer sin que el remitente vea?

Para desactivar los recibos de lectura, abra WhatsApp y haga clic en el icono de engranaje de Configuración en la parte inferior derecha de su pantalla. A continuación, toque “Cuenta” y luego toque “Privacidad”.

Desplácese hacia abajo hasta el botón Leer recibos y apáguelo. Es importante tener en cuenta que los recibos de lectura siempre se envían en chats grupales, por lo que esto solo funcionará para uno a uno. Al desactivar los recibos de lectura, tampoco podrá ver si alguien más ha leído sus mensajes.