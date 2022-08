REVIEW | La gama alta de Oppo llega a Chile: así es One Plus Nord CE2 Lite 5G

Oppo es una marca que sin duda se ha ido instalando fuertemente en el mercado de América Latina. Y Chile, es uno de los mercados más potentes de la región. Esto los ha llevado a am pilar su catálogo, y por eso, hace algunos días aterrizó su gama alta en dicho país: One Plus. Para comenzar esta senda en la gama alta en el país andino, Oppo optó por un potente modelo de smartphone: One Plus Nord CE2 Lite 5G.

Desde FayerWayer tuvimos acceso al equipo. Pero antes, hablemos un poco más de One Plus y su historia.

OnePlus

“Never Settle”: “No te conformes”

El fabricante de teléfonos inteligentes OnePlus comenzó como una empresa emergente que se diferenció del resto, al ofrecer especificaciones de alta gama que maximizan la relación calidad-precio y desafía los conceptos convencionales de tecnología.

Creada en torno al mantra “Never Settle” (No te conformes), elabora dispositivos de diseño único con una calidad de construcción superior y un hardware de alto rendimiento. Hoy, con 10 años de vida, se incorpora como submarca a OPPO, marca líder en tecnología, para así potenciarse mutuamente en el mercado global.

OnePlus

Es importante destacar un punto: OnePlus se integrará en Chile de forma paulatina a OPPO, tal y como lo están haciendo sus operaciones a nivel mundial.

¿Qué nos ofrece One Plus Nord CE2 Lite 5G?

Estamos frente a un equipo bastante completo, que puede resultar muy atractivo para el adulto joven: trabajador, consumidor de contenido y gamer ocasional. Rendimiento y excelente performance es lo que encontramos en este equipo.

OnePlus

El nuevo Nord CE2 Lite 5G es impulsado por un procesador Snapdragon® 695 5G de 8 núcleos basada en una arquitectura de 6nm, que le permite llegar a velocidades de hasta 2.2 GHz, ofreciendo un rendimiento potente y eficiente. Además posee una memoria interna de 128GB y una memoria RAM de 8GB expandible hasta 13GB.

Esto ya es base para que sea un excelente equipo para jugar, pero eso no es todo: su pantalla tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Se trata de un panel FHD+ de 6,59 pulgadas con tecnología LCD IPS, que ofrece una experiencia de visualización fluida y de bajo consumo.

OnePlus

Una batería a toda prueba

La energía es un aspecto vital: lo ideal es que el smartphone nos acompañe todo el día. Y aquí cumplen la meta con creces. Cuenta con una batería de 5.000 mAh, que acompañada del ya mencionado procesador (que es de bajo consumo) brinda un rendimiento optimo.

OnePlus

¿Información adicional de la batería? El equipo puede transmitir vídeos de YouTube durante aproximadamente 21 horas o puedes jugar 23 rondas consecutivas de 30 minutos de PUBG Mobile con una sola carga. Cargarlo es rápido y fácil con la tecnología SuperVOOC de 33W, que puede llegar del 1 al 50% en sólo 31 minutos. Y a diferencia de otros gama alta, este equipo SI INCLUYE el cargador.

Un equipo para público exigente

“Con la incorporación de OnePlus a OPPO se fortalece nuestra línea de dispositivos móviles en Chile, ofreciendo las características principales que nuestros consumidores valoran en equipos de gama alta y que exigen capacidad en juegos y aplicaciones”, explica Luis Felipe Pardo, Gerente de OPPO Chile.

OnePlus

Respecto a colectividad y software, tal y como lo dice su nombre, este equipo ya viene habilitado para 5G. Adicionalmente, en su interior, viene preinstalado con un sistema operativo OxygenOS 12.1, la última personalización de la marca en Android 12.

Un detalle no menor para los fanáticos de la música: es uno de los pocos gama alta del mercado que mantiene el jack 3.5, la clásica entrada de audífonos. Porque digámoslo: ya hay que cargar el celular, el reloj, no queremos andar cargando además los audífonos bluetooth.

OnePlus

¿Y qué tal sus cámaras?

Como todo smartphone de gama alta las cámaras deben ser de calidad. El Nord CE2 Lite 5G cuenta con un sistema de triple cámara en su parte trasera encabezado por un sensor principal de 64 MP que ofrece un gran tamaño de píxeles, lo que le permite capturar más luz y detalle, para que haya menos desenfoque y ruido al capturar fotos con poca luz.

El sensor principal de 64 MP trabaja en conjunto con una cámara de profundidad de 2 MP para garantizar que las fotos del Modo Retrato tengan una excelente profundidad y claridad, con los sujetos identificados con precisión. Es compatible con Nightscape, que funciona con la cámara principal de 64 MP del dispositivo para capturar hasta ocho disparos con diferentes exposiciones en un instante y los une de forma inteligente para producir fotos más claras, brillantes y espectaculares ante distintas condiciones de luminosidad.

OnePlus

En la parte frontal una cámara de 16 MP con estabilización electrónica de imagen (EIS), que ayuda a reducir el ruido visual causado por factores externos como vehículos en movimiento y manos temblorosas para tomar fotos y vídeos más claros y estables. Con la función Dual-View Video, permite grabar con sus cámaras frontal y trasera al mismo tiempo, abriendo un abanico de nuevas posibilidades creativas mientras se graba.

OnePlus

Un diseño elegante

Finalmente su diseño elegante atrapa y enamora. ¡Mira las fotos! Nord CE2 Lite 5G está disponible en dos llamativos colores resistentes a las huellas dactilares y a las manchas: Blue Tide y Black Dusk. Blue Tide ofrece un degradado de azul y amarillo, mientras que Black Dusk tiene un acabado negro mate oscuro y tormentoso.

OnePlus

Los bordes del Nord CE2 Lite 5G son más planos, por lo que es más cómodo cuando se sostiene el teléfono en horizontal durante mucho tiempo. En Chile, el nuevo OnePlus Nord CE2 Lite 5G ya está disponible a partir del 12 de agosto a un precio sugerido de $369.990 en las principales tiendas del retail del país. Para más información visita oneplus.com/cl