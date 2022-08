Bill Gates sella su unión con Samsung integrando apps de Microsoft en el Galaxy Z Fold 4 y el Z Flip 4

Samsung tomó a todos por sorpresa durante su último evento Galaxy Unpacked en donde presentó finalmente los esperados Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4.

Por un lado la atención fue captada debido a la profunda innovación implementada en el sistema de pantalla y doblez del display que deja por fin atrás el complicado mecanismo de engranaje.

Pero tal vez la mayor sorpresa de los primeros minutos de esa conferencia fue la revelación de que Samsung ha hecho equipo con Microsoft para integrar a profundidad la interfaz de sus principales aplicaciones con la pantalla desdoblada del Galaxy Z Fold 4.

Este detalle es interesante a muchos niveles, en particular si consideramos que la empresa detrás de Windows 11 es competidor de los surcoreanos con su Surface Duo. Pero hay un factor de peso que tal vez muchos no recuerdan.

Bill Gates es fan de Samsung y lo hace oficial con Microsoft

Hace algunos meses el buen Bill Gates por azares del destino terminó participando en una sesión Ask Me Anything dentro de Reddit, y en un giro inesperado de la dinámica alguien le preguntó sobre el smartphone que usa actualmente.

Y fue ahí que descubrimos que el cofundador de Microsoft utilizaba un Samsung Galaxy Z Fold 3. Situación que detonó algunas bromas y observaciones por no usar la Surface Duo de su compañía.

El co-fundador de Microsoft reveló que actualmente está usando un Samsung Galaxy Z Fold 3, resaltando que su elección se debió más que nada al asunto de su factor de forma.

Samsung

En donde sus dimensiones de phablet plegable le permiten sólo ir cargando con este dispositivo, una PC portátil y nada más, para hacer sus actividades diarias.

Gates no da nombres de otros modelos, pero afirma que probó con otros diseños y el del Samsung Galaxy Fold 3 habría sido el que funcionaba bien para él.

Ahora, Samsung en su evento Galaxy Unpacked del 10 de agosto anunció que se asoció con Google y particularmente con Microsoft para traer versiones diseñadas a la medida de las aplicaciones de esas compañías al Galaxy Z Fold 4 con Android 12L.

Estas versiones especializadas de aplicaciones como YouTube, Gmail, Word y Teams aprovecharán al máximo el espacio de pantalla adicional que se logra con el dispositivo desplegado a sus máximas dimensiones.

Con la nueva barra de tareas del Fold 4 y las funciones de arrastrar y soltar en teoría ahora el uso del dispositivo será muy similar al de una PC.

Microsoft al parecer ha decidido unirse a la fiesta en lugar de competir.