iPhone 14 Pro Max se muestra en video de unidad dummy y confirma cambios radicales en su diseño

Estamos a 24 horas de que Samsung presente su nueva alineación de smartphones con pantalla plegable y coincidentemente en este contexto es que surge una filtración jugosa en torno a Apple y su iPhone 14 Pro Max.

Si bien los chicos de Cupertino suelen presentar su nueva familia de teléfonos inteligentes por ahí del mes de septiembre de cada año, se ha vuelto común que en los meses antes comienzan a circular jugosos detalles y filtraciones que sólo avivan el interés por el dispositivo.

Para el caso de la familia iPhone 14 la expectativa es considerablemente elevada, ya que la comunidad de expertos y consumidores lleva tiempo exigiendo una innovación seria y un cambio radical en las especificaciones o apariencia del smartphone.

De modo que, en teoría, para esta nueva generación, los chicos de Apple por fin renovarán su módulo de la cámara trasera con un sensor más potente que relevará finalmente al mismo que se ha venido utilizando los últimos 6 años.

Y ahora, la más reciente filtración en torno al teléfono inteligente parece confirmar que los cambios serán palpables.

El iPhone 14 Pro Max luce enorme en video filtrado

En el mercado de los smartphones existe algo a lo que se le conoce como unidades dummy, que no es otra cosa más que un smartphone con el diseño, acabados y dimensiones finales del producto. Este artículo por desgracia no es funcional, no cuenta con batería, no puede encenderse y es algo a medio camino entre una réplica exacta y un pisapapeles.

Pero es de gran utilidad para fabricantes de accesorios a la hora de desarrollar productos como micas de cristal, fundas o carcasas protectoras.

Y ahora ha surgido desde Twitter lo que podríamos considerar el video más detallado de una unidad dummy del iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Como podemos observar el iPhone 14 Pro Max contará con un diseño completamente nuevo, incluyendo un notch renovado que por fin deja atrás esa muesca que nos perseguía desde el iPhone X.

Ahora los sensores Face ID se colocarán en una perforación en forma de píldora, más similar a lo que hace Android desde hace años, pero funcional y atractivo indiscutiblemente.

De igual forma la cámara frontal será perforada sobre el display, pero tal vez la parte más impresionante es la cámara de triple lente, donde la dimensiones y volumen del módulo es considerablemente mayor que su antecesor.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max pic.twitter.com/6A9SAsjv9o — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Por lo que se sabe el iPhone 14 Pro Max contaría ahora con un sensor principal de 48 megapíxeles. Pero falta conocer el resto de cualidades reales.

Sin embargo todo apunta a que la cámara será bestial.