Los 5 mejores teléfonos Android para comprar este 2022 antes que el Galaxy Z Fold 4

Este 10 de agosto de 2022 Samsung abrirá una nueva temporada de lanzamientos entre los principales fabricantes de teléfonos inteligentes del planeta.

Iniciando con ello este ya tradicional periodo en donde se muestran los nuevos modelos que estarán disponibles a la venta justo a tiempo para el cierre del año, las navidades, pascuas y demás festividades.

En lo que respecta al fabricante surcoreano la expectativa obvia y casi inevitable que presente por fin los nuevos Samsung Galaxy Z Flip 4 y Samsung Galaxy Z Fold 4.

Pero algo en lo que muchos no reparan es que este periodo también se convierte en el lapso ideal para invertir en un nuevo smartphone que no sea precisamente de última generación.

Ya que justo los meses de agosto a octubre representan la oportunidad de encontrar grandes descuentos y oportunidades de compra en teléfonos que siguen siendo nuevos y muy potentes, pero que son desplazados por el mismo ritmo del mercado.

Los cinco mejores teléfonos Android recientes que puedes encontrar este 2022

Hemos confeccionado una lista básica con nuestras recomendaciones de cinco smartphones que sería prudente considerar adquirir en estos meses. Partiendo del parámetro arriba señalado.

Su orden de aparición en la lista no corresponde a ningún factor particular, por lo que no significa que uno sea superior a otro:

Samsung Galaxy Z Fold 3

Ya lo dijimos en su momento en nuestra reseña. Es el mejor plegable en la historia hasta ahora. Por fortuna con el arribo del Galaxy Z Fold 4 implica tenemos la oportunidad de encontrar este smartphone a un mejor precio que nunca antes.

No hay mucho qué añadir, la recomendación obvia, si deseas un plegable a menor costo este es el modelo a comprar.

Google Pixel 6

El modelo Pro es nuestra recomendación máxima de esta familia, pero en realidad cualquiera de sus versiones, incluso el Google Pixel 5a 5G, son una recomendación imperdible si encuentras el modo de adquirir uno.

Debido a que su presencia y distribución comercial oficial es algo limitada tal vez encuentren dificultad para comprarlo en algunos mercados de América Latina. Pero su desempeño y cámara vale el esfuerzo.

Samsung Galaxy S22

A inicios del año los propios chicos de Samsung lanzaron la familia Galaxy S22, en donde hay un modelo para cada perfil de usuario. Nuestra recomendación es el Galaxy S22 base, donde el balance entre precio y especificaciones técnicas se siente adecuado, a excepción de la batería.

Si lo que queremos es la mayor autonomía y desempeño posible sin importar las dimensiones la alternativa entonces es el Galaxy S22 Ultra, que funciona como relevo espiritual del Galaxy Note.

Motorola G 200 5G

Moto G200 5G

Le dedicamos un profundo análisis ya a este dispositivo que poco a poco se han convertido en uno de los favoritos de su segmento por el balance entre sus especificaciones técnicas, su precio y su SoC que lo deja listo para redes 5G.

Su único punto delicado a considerar es la cámara, que es muy potente pero no ofrece la mejor respuesta y calidad de imágenes en entornos de iluminación baja o cambiante, como en un concierto.

Sony Xperia Pro

Sony se mantiene como el fabricante del sensor fotográfico del iPhone por una sencilla razón: son los mejores en ese mercado.

Leica los sigue no muy lejos y ahora con su nueva alianza al lado de Xiaomi será más accesible para muchos, pero la complejidad y bugs del sistema operativo del fabricante chino es motivo suficiente como para evaluar no realizar la inversión.

En cambio con el Sony Xperia Pro tenemos una de la mejores capas de Android que por algún motivo jamás fue tan popular como merecía. A la par que la cámara puede llegar a resultados de grado casi profesional.