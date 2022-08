Pasos de animal grande en el mercado de celulares: Infinix Mobile llega a Colombia

Fundada en 2013, Infinix Mobile es una compañía global de tecnología y smartphones que llegó a Colombia para, en sus palabras, “empoderar a los colombianos y democratizar el acceso a teléfonos celulares”. El principio es tan simple como eficiente: en un país en donde el robo de celulares está disparado, no tiene sentido pagar a cuotas millonadas por tener un dispositivo que se puede conseguir a un mucho mejor precio y con la misma o mejor tecnología. Mejor dicho, la invitación es adquirir teléfonos celulares sin sobrecostos y con tecnología de punta.

“En Infinix Mobile creemos que comprar un celular no debe ser sinónimo de dejar de hacer otras cosas: ¿para qué quiero el celular más costoso si voy a endeudarme durante varios años? ¿Para qué deseo una cámara sobrevalorada si por estar endeudado no puedo ir a los sitios donde quiero tomar las fotos soñadas? ¿Para qué necesito un celular potente si no voy a utilizar todas sus funciones? Llegamos a Colombia para que la gente no tenga que elegir entre vivir y adquirir tecnología”, afirma Nicolás Vega, Director de Marketing de Infinix para Colombia.

En su opinión, “la vida se vive hoy, el futuro es ahora. Desde Infinix Mobile queremos decirles a los colombianos que tener un celular con tecnología de punta no implica sacrificar momentos. Nuestros smartphones tienen memoria, cámara y batería, al precio que las personas necesitan, sin tener que diferir la vida a 36 cuotas”.

Mercado de celulares en Colombia

Según las cifras del mercado colombiano, en el país hay alrededor de 15 millones de celulares de la denominada gama de entrada, es decir, con precios entre $500,000 y $870.000, que se comercializan en puntos de venta tradicional, tiendas especializadas y online, al igual que en almacenes de cadena.

De acuerdo con un estudio de Euromonitor, en Colombia se prevé la venta de 9,1 millones de celulares en 2022, por un valor de 1.600 millones de dólares. El mismo informe revela que marcas como Infinix, continúan ganando terreno en la carrera por conquistar el mercado local.

En efecto, el segmento de consumidores emergentes ha comenzado a dar un giro hacia la toma de decisiones racionales, debido a que el teléfono móvil es hoy la principal herramienta de trabajo de las nuevas generaciones, las cuales se caracterizan por sus habilidades en el uso de tecnología, y por ser los promotores de la dinámica de transformación digital. En la actualidad, más del 90% de las personas usan el celular para su trabajo, según los resultados de una encuesta global publicada recientemente por la página web Ámbito, especializada en información sobre tecnología.

Además, según el estudio de Consumo Móvil Colombia 2020 de Deloitte, el teléfono inteligente ha llegado a ser parte integral de la vida diaria, dadas las diferentes actividades que se pueden hacer con él: revisar los saldos bancarios, consultar las redes sociales, ver videos cortos, hacer llamadas, leer noticias, jugar en línea y tomar fotos, entre muchas otras actividades. El estudio señala que, aparte de ser el canal más eficiente de la comunicación interpersonal, los colombianos encuestados usan el celular para ver y grabar videos cortos (57 %), tomar fotos (55 %) y revisar las redes sociales (54 %).

Ante este panorama de cambio de hábitos de consumo y de toma de decisiones racionales por parte de consumidores jóvenes como Mónica Charry, Infinix llegó hace seis años al mercado local para cambiar las reglas de juego donde adquirir tecnología debe dejar de ser un dolor de cabeza para convertirse en un aliado justo de quienes opten por la marca.