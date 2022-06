Review iPhone SE tras meses de uso: así es la renovada alternativa “económica” de la manzana

“Ser Apple lover” en la práctica, es decir, comprando los productos, es algo bastante costoso. La marca de la manzana, si bien se caracteriza por una excelente calidad, esa calidad también tiene un elevado precio. El equipo “central” de su ecosistema, por decirlo de alguna manera, es su smartphone iPhone, por lo que si quieres entrar al mundo de Apple, es el primer dispositivo que deberás adquirir.

Desde hace algunos años que presentan una versión “SE” que es más “económica” y todo sigue entre comillas, porque con la situación mundial de la economía no todos pueden permitirse comprar un teléfono de 499.990 pesos chilenos (cerca de 520 dólares). Pero ese es el “desde” para Apple (SE 2022 de 64 GB de memoria interna).

Apple

Uso cotidiano y estética

Hemos tenido el privilegio de que este equipo nos acompañe por un par de meses, lo que nos permite entregar un análisis de uso cotidiano, y no solo un review de sus características. Lo primero, considerando esto, son sus dimensiones y la comodidad del llevarlo día a día con nosotros.

Apple

La unidad que probamos es de color blanco. Su cubierta brillante, que lo hace un tanto resbaladizo, le da un toque de elegante, futurista. Sin duda, estamos ante un producto Apple. Joya. Cuidado sí: puede ser un poco resbaladizo, prefiere usarlo con carcaza.

Estamos ante un equipo de 144 gramos, que no se siente pesado. Sus dimensiones son Alto: 138,4 mm, Ancho: 67,3 mm, Profundidad: 7,3 mm. Por su tamaño, peso y diseño de la pantalla, nos recuerda a iPhone’s de generaciones anteriores.

Para los más nostálgicos (o insisto, los “Wanna be” Apple Lover) este equipo cuenta con el recordado botón de Inicio y Touch ID. También con un enorme bisel negro que le juega un tanto en contra a la estética, porque claro “esta bien que se vea retro”, pero sinceramente su aspecto es un poco a iPhone viejo y la inversión no es menor.

Apple

¿Resistencia al agua? Punto a favor. Tenemos clasificación IP67 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro) según la norma IEC 60529. Bien. Su pantalla de 4,7 pulgadas diagonal es perfecta para quienes prefieren equipos pequeños y no pueden pagar un iPhone Mini. Pero ya profundizaremos en aquello.

Pantalla: pequeña, portátil, es cosa de gustos

Hay quienes prefieren las grandes pantallas y quienes no. Por eso Apple, en sus últimos modelos de iPhone tienen modelos desde Mini, hasta Max. Porque depende del usuario. En lo personal, tengo las manos pequeñas y creía que necesitaba un teléfono más pequeño (y que entre cómodamente en mis bolsillos de jeans, que tal ser mujer, suelen no tener mucho espacio). Pero a la hora de usar Twitter, o tener que generar contenido rápidamente, me di cuenta que la pantalla grande es una ventaja.

Apple

Insisto, es cosa de gustos. Volviendo al aspecto del precio (que explica mucho de lo que revisaremos del teléfono), para un iPhone “de entrada” no se podía esperar una gran pantalla. Pero aún así, la propuesta tiene una calidad decente: tenemos una Pantalla Retina HD, widescreen LCD, con Multi-Touch, de 4,7 pulgadas (diagonal), con tecnología IPS, una resolución de 1334 x 750 pixeles a 326 ppi, con una relación de contraste 1400:1 (normal).

La pantalla además cuenta con True Tone, con una amplia gama de colores (P3, con toque con respuesta háptica, un brillo máximo de 625 nits (normal). Un detalle, no menor, es su revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares. Si, porque es horrendo ver el teléfono todo marcado: bueno, con esto, eso no sucede.

El poder del iPhone de entrada

La principal característica con la que el iPhone SE consigue distinguirse de sus rivales de gama media es que ofrece el chip más rápido que se puede encontrar en cualquier teléfono ahora mismo. He ahí la diferencia de precio de comprar un Android: es un iPhone, y no podía darnos poco.

Apple ha incluido aquí su chip A15 Bionic, el mismo que se encuentra en la gama del iPhone 13 y, según se rumorea, un chip que volverá a utilizar en el iPhone 14. Por lo tanto, tienes tremendo corazón. El iPhone SE, pese a “ser de entrada” ofrece un rendimiento parecido al de un buque insignia, solo frenado por su RAM. Tampoco podías pedir gama alta por un tercio del precio.

Apple

Acá tenemos Apple A15 Bionic, pero con la configuración de GPU de los 13 no Pro y con sus mismos teóricos 4 GB de RAM. Según información oficial, la configuración es: CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

¿Pruebas? Corre juegos sin problema, varias aplicaciones al mismo tiempo sin pegarse. Un uso de usuario intermedio a avanzado sin problemas. Es un teléfono que rinde, sin duda.

Batería y carga: según datos y experiencia de uso

Apple nunca da el dato exacto en mAh, por lo general compara con la generación anterior. Acá tenemos una mejora en dos horas, respecto al modelo anterior. Pero incluso, según la experiencia de uso, podría ser un poco más.

El modelo anterior llegaba al día de uso normal (no intensivo), pero “justo”. Con este no hubo ese problema, llega al final del día sin esfuerzo mayor.

¿Velocidad? Apple indica que es compatible con velocidades de carga de hasta 20W si se usa el cable Lightning. Y sinceramente carga en poco tiempo. Dato no menor: recuerda que la marca actualmente no está incluyendo el cargador (las patas), pero sí el cable de carga, así que la otra parte tendrás que reciclarla de algún producto anterior o adquirirla por separado (para quienes es su primer equipo de la manzanita).

Apple

Otros aspectos generales

La cámara ha pasado a ser un aspecto primordial de los teléfonos. Acá contamos con una cámara trasera de 12 MP y una cámara selfie de 7 MP. Nada brillante. Pero aquí la inteligencia artificial y el software de Apple aportan bastante.

Un solo lente te bastará para fotos brillantes, frescas e iluminadas. Pero no podrás jugar con los enfoques distintos que te otorga una configuración triple, ni tendrás fotos nocturnas de alta calidad, para eso, apuesta por el siguiente nivel.

Apple

Apple ha incluido aquí una sola cámara trasera de 12 MP (f/1,8) que es (en términos de hardware) idéntica a la del modelo de 2020. No hay ultra gran angular o teleobjetivo. Y esta bien: más vale una cámara de buena calidad, que tres que son solo de adorno como en muchos modelos de este precio que quieren lucir como un gama alta, sin serlo.

Aquí se concentraron en una cámara principal potente.

Conclusiones

Si te importa el tamaño de tu equipo para la portabilidad en el día a día, dale un vistazo a este iPhone. Aunque podrías ver los modelos 12 Mini o 13 Mini que tienen mejores pantallas, siendo más pequeños, pero claro, son más caros.

Apple

Aquí estamos ante un equipo potente, con el procesador de las últimas generaciones, pero en versión económica, por lo que tendrás un buen rendimiento, pero no comparable con los buques insignia. De todas maneras, es una buena puerta de entrada al mundo de Apple y tendrás algunas de las ventajas de su calidad, como una buena cámara, un equipo resistente y por sobre todo, un equipo con el cual poder sumergirte a su ecosistema. Porque una vez que instales los productos de Apple en tu casa y vuelvas a Siri tu compañer@, es difícil volver atrás.