Instagram: paso a paso para desactivar los “me gusta”

Con el objetivo de mejorar la salud emocional y mental de los usuarios de Instagram, la plataforma decidió habilitar una opción que elimine el número de likes que te dan. Es decir, a las demás personas no les aparecerá cuantos usuarios te dieron “me gusta” en una publicación.

En otras palabras, Instagram habilitó la posibilidad de que ocultes los likes de una publicación. Los “me gusta” son privados ahora, por lo que aún puede ver cuántos me gusta recibió una publicación, pero nadie más puede. Tampoco puedes ver a nadie más como contar.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha dicho que eliminar los “me gusta” era la forma en que la plataforma “despresurizaba” Instagram para los jóvenes. Sin embargo, un informe afirmó que los equipos de crecimiento y ciencia de datos de Facebook (que posee Instagram), creen que ocultar los “me gusta” podría motivar a las personas a publicar con más frecuencia. También piensan que podría extender el tiempo que las personas pasan en la aplicación.

Si estás interesado en ocultar los me gustas, pues continua leyendo que encontrarás el paso a paso.

Ocultar los likes de Instagram

El paso a paso es sencillo, solo debes:

Ir a configuraciones > em las tres rayas horizontales.

Presionar sobre la opción de Configuración > Privacidad.

En esa opción encontrarás la función de “Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones: No verás el número total de Me gusta y visualizaciones en las publicaciones de otras cuenta”, actívala.

Al activar es función dejarás de ver los ‘likes’ como hasta ese momento.

Es importante aclarar que si bien el número exacto de me gusta es privado y solo puede ser visto por el usuario, todavía hay una manera de medir los me gusta. Cualquiera puede hacer clic en “otros” para ver los nombres de las personas a las que les gustó la publicación y, si eres realmente diligente, puedes contar manualmente cuántos me gusta recibió una publicación.