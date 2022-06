WhatsApp: estos son los modelos de celulares que no tendrán la aplicación a partir del 30 de junio

Con nuevas funciones y actualizaciones enormes, los desarrolladores de WhatsApp están dando un salto enorme hacia el futuro de la aplicación, cosa que ya se había hecho en ocasiones anteriores y que conlleva el dejar como no compatible una amplia cantidad de dispositivos, te comentamos cuales.

Las millones de personas que usan WhatsApp en su día a día pueden verse fuertemente afectadas próximamente con la llegada de algunos cambios drásticos el 30 de Junio. Por suerte para quienes seguirán pudiendo usar la app, se espera la implementación de una gran cantidad de nuevas funciones.

La larga lista de celulares que no podrán usar WhatsApp después del 30 de junio

Samsung:

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy Ace 2

Huawei:

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend D2

ZTE:

- ZTE Grand S Flex

- ZTE V956 - UMi X2

- ZTE Grand X Quad v987

- ZTE Grand Memo

LG:

- LG Lucid 2

- LG Optimus F7

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus F5

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus L5 II Dual

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L7 II Dual

- LG Optimus L7 II

- LG Optimus F6

- LG Enact

- LG Optimus L4 II Dual

- LG Optimus F3

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus F3Q

Otras Marcas:

- Caterpillar Cat B15

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight

- Lenovo A820

- Faea F1

- THL W8

- Archos 53 Platinum

- HTC Desire 500

Por otro lado, cualquier dispositivo que funcione con Android 4.0. 3 o anterior también se quedará sin WhatsApp

¿Cuáles IPhone no serán compatibles con WhatsApp?

Con respecto a los dispositivos con sistema operativo iOS, no es una cuestión de modelo, sino de la versión del sistema, cualquier dispositivo que no tenga iOS 12 no será compatible con WhatsApp. Por suerte, esto da la oportunidad de actualizar a los usuarios.

Los dos modelos más antiguos que aún tienen soporte en iOS son el iPhone 6 o iPhone 6S, los cuales son compatibles con iOS 12, si tienes uno de estos modelos, apresúrate a actualizar tu sistema.