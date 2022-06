Samsung Galaxy Z Flip 4: se filtran dos desalentadoras características del smartphone plegable

A cuenta gotas, las características del Samsung Galaxy Z Flip 4 se vienen filtrando en los medios de comunicación. El celular plegable de los fabricantes surcoreanos tiene una alta expectativa que se podría ver afectada por algunos elementos que deslizaron los insiders de la marca.

En líneas generales, los smartphones plegables siguen intentando establecerse como líderes en ventas de los topes de gama, en el mundo de la telefonía celular. Sin embargo, la lucha ha sido compleja, pues el usuario común sigue prefiriendo el estilo de dispositivos convencionales.

Cuestiones como el precio, que en ocasiones no acompaña sus características, son los principales enemigos de estos equipos. No obstante, no debe caber duda que los celulares plegables ofrecen una experiencia totalmente diferente para quienes vivimos con un celular en la mano.

En este contexto se presenta el Samsung Galaxy Z Flip 4, que viene a ser la secuela de su homónimo con el número 3. A principios de mayo se conocieron detalles de que el procesador de este equipo será lo más reciente de Qualcomm: El Snapdragon 8+ Gen 1, según reseña Computer Hoy.

Dicho elemento es suficiente como para anunciar el dispositivo con bombos y platillos. Con este chipset se ubicaría en lo más alto de la gama dorada de los teléfonos celulares. Pero ahora, el mismo portal citado ha mencionado características desalentadoras relacionadas a la cámara y la batería.

Samsun Galaxy Z Flip 4: novedades del equipo

La deficiencia que destacan los insiders estaría en la cámara del celular. Explican que el equipo llegará con un sensor de 12 megapíxeles junto con otro ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Los usuarios esperaban que el Samsung Galaxy Flip 4 apareciera con un sensor telefoto capaz de acercar un zoom óptico.

Asimismo, aunque haya mejoras en la capacidad de la batería, el seguidor de Samsung esperaba mayor potencia. Según deslizan, la pila del nuevo plegable de Samsung será de 3.700 mAh con carga rápida de 25W y carga inalámbrica de 10W.

Tomando en cuenta que la pantalla se despliega y esto significa un mayor consumo de energía y procesos internos, el tema de tiempo de funcionamiento sigue estando por debajo de un equipo convencional.

Todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento. Pero tomando en cuenta el lanzamiento del Z Flip 3, estrenado en agosto del 2021, el Galaxy Z Flip 4 debería llegar antes del octavo mes del año en curso.