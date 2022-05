Bill Gates fan de Samsung: usa un smartphone plegable que no es un Microsoft Surface Duo

Bill Gates es un sujeto que en los últimos años se ha convertido en referente obligatorio, no sólo para la comunidad tecnológica, sino también para la sociedad en general.

El tipo no sólo co-fundó Microsoft y dio a luz al sistema operativo Windows. También fue uno de los pocos que pudo predecir la pandemia del Coronavirus Covid-19 años antes de que sucediera.

Es por ello que sus opiniones siempre tienen un peso importante de interés para todos. Incluso ahora cuando al parecer su más grande enemigo en la actualidad es Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

El pasado y su historial antecede a Bill: cuando opina algo hay que tomarlo en consideración. Y eso por inercia crea gran curiosidad sobre sus hábitos de consumo.

Acabamos de descubrir qué tipo de smartphone utiliza, cualquiera hubiera pensado que así como Tim Cook, mandamás de Apple, usa un iPhone, pues Bill Gates tendría un Microsoft Surface Duo. Pero resulta que no.

Bill Gates es feliz con Samsung

Resulta que el muchacho hace poco fue protagonista de una sesión AMA (Ask ME Anything) en Reddit, en donde los usuarios de la plataforma fueron libres de ingresar al hilo para preguntarle cualquier cosa a Gates.

Entre los múltiples temas abordados, algunos más trascendentales, idealistas o políticos que otros, hubo espacio también para preguntas casuales con respuestas del mismo calibre.

Como por ejemplo, la duda sobre qué smartphone utiliza actualmente el buen Bill, y la respuesta fue inesperada:

Bill Gates - Reddit

El co-fundador de Microsoft reveló que actualmente está usando un Samsung Galaxy Z Fold 3, resaltando que su elección se debió más que nada al asunto de su factor de forma.

En donde sus dimensiones de phablet plegable le permiten sólo ir cargando con este dispositivo, una PC portátil y nada más, para hacer sus actividades diarias.

Gates no da nombres de otros modelos, pero afirma que probó con otros diseños y el del Samsung Galaxy Fold 3 habría sido el que funcionaba bien para él.

Microsoft tiene su propio smartphone plegable, el Surface Duo. Pero su diseño es mucho más voluminoso, ya que se compone básicamente de dos pantallas unidas y su operatividad está menos pulida que la del Galaxy Fold 3. Lo que explicaría bien la decisión final de Bill.

Hoy en día Gates no forma parte directa de Microsoft, aunque su nombre siempre estará vinculado a la compañía. Por lo que es posible que más de algún fan imaginara que el sujeto usaba un Surface.

Por otro lado Samsung es actual socio de la empresa detrás de Windows 11, ya que esta marca de móviles es la que se utiliza como base referente para todas las funcionalidades de Phone Link.

Hasta la fecha se han vendido más de 2,5 millones de unidades del Samsung Galaxy Z Fold en sus distintos modelos. Uno de ellos es de Bill Gates.