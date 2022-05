Review del Moto G50 5G: Bueno, bonito, barato y con 5G [FW Labs]

El mercado de la gama media de los teléfonos inteligentes Android tiene muchas opciones, un prisma de posibilidades que nos dificulta la tarea de elegir un celular. La línea Moto de Lenovo siempre ofrece alternativas interesantes, buenas, bonitas y baratas como el Moto G50 5G.

Todas las compañías de telecomunicaciones en Chile tienen a la venta este dispositivo y también se consigue en otras grandes tiendas. Lo probé por aproximadamente un mes y me topé con gratas sorpresas, utilizándolo como si fuera mío.

Con esta review, voy a tratar de responder todas las preguntas que se hace un comprador antes de adquirir un teléfono de gama media. Como todo en la vida, y ubicándolo en su gama, tiene ventajas y desventajas, pero por su bajo precio y por todas sus características me enfocaré en lo más destacado.

Primero, compartamos todas sus especificaciones, y a partir de allí, las conclusiones que nos deja el Moto G50 5G. Es probable que vean a un tierno Baby Yoda en algunas fotos.

Especificaciones

Pantalla : IPS LCD de 6,5 pulgadas / Ratio 20:9HD+ a 1.600 x 720 / Refresco de 90Hz

: IPS LCD de 6,5 pulgadas / Ratio 20:9HD+ a 1.600 x 720 / Refresco de 90Hz Procesador : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 Versiones : 4GB/128GB / MicroSD hasta 1TB

: 4GB/128GB / MicroSD hasta 1TB Camára trasera : Principal: 48 megapíxeles f/1.7 / Profundidad: 2 megapíxeles f/2.4 / Macro: 5 megapíxeles f/2.4

: Principal: 48 megapíxeles f/1.7 / Profundidad: 2 megapíxeles f/2.4 / Macro: 5 megapíxeles f/2.4 Cámara frontal : 13 megapíxeles f/2.2

: 13 megapíxeles f/2.2 Batería : 5.000 mAh / Carga rápida de 15 / Cargador de 10W incluido

: 5.000 mAh / Carga rápida de 15 / Cargador de 10W incluido Sistema : Android 11

: Android 11 Conectividad : 5G Dual / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / Conector de auriculares / GPS / NFC / USB-C

: 5G Dual / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / Conector de auriculares / GPS / NFC / USB-C Dimensiones y peso : 164,9 x 74,9 x 8,95 mm/ 192 g

: 164,9 x 74,9 x 8,95 mm/ 192 g Otros : Lector de huellas lateral / Resistente a salpicaduras de agua

: Lector de huellas lateral / Resistente a salpicaduras de agua Precio: 189.990-219.990 pesos chilenos

¿Qué incluye la caja?

Moto G50 5G

Manual y guía de usuario

Cargador

Cable

Herramienta de remoción de tarjeta SIM

Cubierta protectora

Todo lo que incluye la caja del Moto G50 5G

Pantalla, diseño y comodidad

Con el Moto G50 5G me encontré con un pequeño problema: disfruté más su uso sin su cubiera protectora de silicón que con ella puesta.

El teléfono es bastante cómodo desde mi contexto de manos grandes. Está construido con plástico, aunque su elegante diseño metalizado y con tonalidad azul lo hace ver como un terminal premium.

El tamaño de su pantalla de 6,5 pulgadas es perfecta para escribir y chatear en ratos largos. Me di cuenta tarde que el panel es un IPS LCD que reproduce las imágenes en HD+, pero es porque el nivel de detalle me parece de una tecnología de pantalla superior. Pulgar arriba para Lenovo.

Según datos oficiales, la pantalla cubre el 80,5 por ciento del área frontal del smartphone. Con los marcos de los teléfonos es difícil ponerse de acuerdo, pero a mi parecer están perfectos arriba, a los lados y entiendo que es más grande abajo por todo lo que incluye el equipo en la parte inferior.

Moto G50 5G

En cuanto a diseño, me parece atractivo lo delgado que es el terminal. Del lado izquierdo el teléfono solo incluye la bandeja para las tarjetas SIM y microSD, mientras que del lado derecho tenemos un botón para el asistente de Google, los clásicos botones de volumen y el botón de encendido que incluye el sensor de huellas.

Lado izquierdo del Moto G50 5G

Lado derecho del Moto G50 5G

La parte trasera tiene los lentes de la cámara principal y el logo de la marca. La parte superior del Moto tiene un micrófono arriba, la cámara frontal, el sensor de proximidad y el notch tipo gota. Debajo, un sorprendente altavoz, el puerto USB-C y algo que muchos pueden agradecer en los tiempos que vivimos: el jack 3.5 de audífonos.

Parte frontal del Moto G50 5G

Parte inferior del Moto G50 5G

Sistema operativo y seguridad

El Moto G50 5G viene con Android 11 y hay una particularidad para el futuro de este teléfono lanzado en agosto de 2021: es muy, muy probable que se actualice a Android 12.

En las últimas semanas se conoció que el primer Moto G50, con soporte solo para 4G, empezará a recibir actualizaciones a la actual versión del sistema operativo de Google. Eso es una gran noticia, porque el modelo 5G debería contar con esa fortuna.

El dispositivo tiene soporte de lector de huellas y de escaneo facial. Ambas alternativas le dan un plus de seguridad completísimo al terminal. Además, el lector de huellas digitales está del lado derecho del smartphone, comodísimo para desbloquearlo.

¿Un teléfono gama media, al precio de este equipo, con 5G y Android 12? Dámelo por siempre.

Versión de Android del Moto G50 5G (Moto G50 5G)

Cámaras

Siendo muy honesto, no tenía grandes expectativas de las cámaras del Moto G50 5G, pero considero que los resultados son más que positivos tomando en cuenta su gama.

La cámara para selfies es de 13 megapíxeles y donde mejor se desempeña es en escenarios con luz, donde normalmente procuramos tomarnos fotografías con nuestros seres queridos o fotos personales. También creo que sería una gran herramienta para los usuarios activos de TikTok.

La selfie a continuación se tomó en una oficina, con luz artificial. Incluye la opción para usar la luz de la pantalla como flash, temporizador, filtros, edición de la relación de aspecto y un modo de fotos dinámicas que desactivan las funciones HDR y el flash.

Prueba de selfie con el Moto G50 5G (Moto G50 5G)

Con respecto a la cámara frontal, es acá donde tomamos nuestra mochila y nos vamos de viaje con el Moto G50 para retratar al mundo.

La cámara principal del teléfono es 48 megapíxeles, que se potencia con los lentes de profundidad y el macro. En general, hay funciones que pueden ser útiles para los usuarios promedios, como el modo Retrato, el Night Vision que suele incluir Lenovo en sus dispositivos para las fotos nocturnas, selfies grupales, entre otros, pero hay dos modos en los que quiero hacer hincapié.

Opciones de la cámara (Moto G50 5G)

Al abrir la aplicación de la cámara, se abre por defecto un modo básico, que sí, ofrece resultados positivos. Pero en el tiempo que utilicé el dispositivo prioricé el uso del modo Ultra-Res, que aprovecha los 48 megapíxeles de la cámara al máximo.

No quiero hacer comparativas, porque la fotografía es un arte que se presta para la subjetividad, pero las siguientes fotográfias las tomé con el modo Ultra-Res y, sin ningún tipo de duda, sería el modo que siempre elegiría para capturar un momento, un paisaje o un recuerdo.

Foto tomada con el modo Ultra-Res (Moto G50 5G)

Foto tomada con el modo Ultra-Res (Moto G50 5G)

Foto tomada con el modo Ultra-Res (Moto G50 5G)

También hay un Modo Pro, este para usuarios más avanzados en materia de fotografías de móviles, que permite realizar ajustes en el balance de blancos, la apertura del lente y la posibilidad de desenfocar, entre otras herramientas.

Foto tomada con el Modo Pro del Moto G50 5G (Moto G50 5G)

Foto tomada con el Modo Pro (Moto G50 5G)

En cuanto a video, la cámara puede grabar videos en Full HD a 60 cuadros por segundo, más que suficiente por el precio de este Motorola.

La inferfaz para grabar es simple: dos tipos de relaciones de aspecto, activación o desactivación de micrófono y flash, modo macro, cámara lenta, cámara rápida, un modo de estabilización y una herramienta llamada videos eficientes, que permite reducir el tamaño de los archivos grabados.

Entretenimiento y rendimiento

Creo que lo en lo que más destaca este Moto G50 5G es en su capacidad de entretenimiento, en todos los sentidos y de la mano de sus 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento y su procesador MediaTek Dimensity 700.

En la actualidad, 4GB de RAM parecen muy pocos y es una cantidad que permanece en la gama media, pero por algo ha sido bautizado como el procesador de los 5G económicos.

Es un procesador de ocho núcleos de hasta 2,2 GHz de velocidad. Es ideal para videojuegos que requieren cierta velocidad de procesamiento, como Subway Surfer, especialmente cuando se pone difícil la aventura.

Por otro lado, pasé varias horas entreteniéndome con plataformas de streaming, sin audífonos, utilizando el altavoz del dispositivo y me di por satisfecho. Incluso, lo usé para escuchar música mientras cocinaba más de una vez.

Con respecto al almacenamiento, yo no soy un usuario que colapse de aplicaciones los teléfonos y los 128GB me parecieron suficientes para videojuegos, aplicaciones y archivos. Pero para usuarios más exigentes: este Motorola tiene soporte para memorias microSD de hasta 1TB. Otro pulgar arriba.

Moto G50 5G

Batería

Con este punto creo cerrar lo que un próximo comprador de un teléfono de gama media necesitaba saber: ¿cuánto tiempo me durará la batería de este Motorola?

La respuesta a esa pregunta va a depender de cuánto tiempo utilices el equipo. Si será tu teléfono personal, pasas horas y horas conversando por WhatsApp y Telegram, recibes varias llamadas al día, tienes reuniones de trabajo por Zoom y además te queda tiempo para jugar o ver su serie favorita, mi respuesta es de 9 y 10 horas con la pantalla en uso y entre 30 y 35 horas de carga en general.

Es decir, que con la batería de 5.000 mAh deberías cargar tu teléfono al menos una vez al día aproximadamente, a mi parecer, ideal. Y por si fuera poco: es compatible con carga rápida.

Conclusiones

Si estás buscando un teléfono gama media, con almacenamiento suficiente para todas las aplicaciones, redes sociales, plataformas de streaming y herramientas que utilices, que tenga una cámara completa para capturar momentos y que tenga un rendimiento solvente, yo elegiría el Moto G50 5G.

Desde la primera vez que tomé el teléfono, me sentí cómodo con él, me adapté bastante rápido al teclado y pulsar la pantalla. El plástico que parece metal con ese tono azul me parece muy elegante y diferente a los clásicos negros y blancos que se consiguen en otros modelos.

La conectividad del smartphone con 5G y esa esperanzadora posibilidad de que tendrá Android 12 lo hace un terminal que puede servir para unos próximos dos años, más allá de que haya sido lanzado en 2021. Tiene mucho margen para continuar actualizado, especialmente con ese procesador MediaTek Dimensity 700 que potencia los 4GB de RAM.

No solo es un teléfono para el día día, sino que también es una gran apuesta para el entretenimiento. Pude pasar horas y horas conectado a Netflix y escuché música por bastante tiempo también.

Entre la calidad del audio y la imagen, su rendimiento y durabilidad gracias a su enorme batería hacen de la experiencia una muy placentera y completa. El Moto G50 5G es un teléfono inteligente para cualquier tipo de usuario que busque un ejemplar en la gama media.