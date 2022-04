Estos son todos los detalles que convierten al Motorola G Stylus 5G en una de las mejores apuestas de la gama media

Una de las más claras demostraciones de que las consecuencias de la pandemia se están alejando, es la frecuencia con la que se están presentando nuevas propuestas de celulares de los diferentes fabricantes. En este sentido, Motorola activa sus caballos de fuerza y regresa a la lucha de la conquista del mercado de la gama media.

Para lograrlo tiene una de las más interesantes apuestas de celulares: el Moto G Stylus 5G. Cada una de sus características hacen de este equipo un serio candidato a smartphone ideal dentro del competitivo mercado de la gama media.

De esta manera adentrémonos un poco en los elementos resaltantes de este celular. Vamos a destacar sus puntos más altos para que después cada uno pueda juzgar, si esta es la opción que están buscando aquellos que deseen adquirir un gama media, que coquetea con la alta.

Características del Moto G Sylus 5G de Motorola

Algo que generalmente destacamos de cualquier celular Motorola es su siempre rendidora batería. Y para el caso del Moto G Stylus 5G no hay excepción. El equipo viene con una pila de 5.000 mAh y una carga rápida con su cargador que todavía no ha sido especificada. Pero lo más probable es que no baje de los 30W.

Su procesador es otro de los puntos resaltantes del equipo. El smartphone llega con un Qualcomm Snapdragon 695; a diferencia de su hermano menor, el Moto G 5G que aparece con un chipset MediaTek Dimensity 700.

Dicha característica le permite al dispositivo gozar de una memoria RAM de 8GB y partir con unos generosos 256 GB en el almacenamiento interno. Mismos que, como de costumbre se pueden expandir hasta 1TB con microSD.

La pantalla no es AMOLED y allí sabemos la razón de su precio accesible. Mide 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para el desarrollo de videojuegos. Asimismo, permite la reproducción de contenidos Full HD+.

Una de las características es la presencia del lápiz táctil de Motorola compatible con todas las aplicaciones.

Moto G Stylus 5G Cortesía Motorola

La cámara del Moto G Stylus 5G no tiene nada que envidiarle nada a un celular gama alta. La marca prueba en este celular 50 megapíxeles en la parte trasera, con un gran angular de 8MP y un macro de 2MP. En el caso de la cámara frontal, el equipo tiene alcance de 16 MP.

El Moto G Stylus 5G viene con Android 12 de fábrica y su conectividad debería levantar 5G. Además, tiene la capacidad para desarrollar pagos NFC.

El precio aproximado de este equipo se ubica entre los 460 y 499 dólares.