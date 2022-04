Celulares para niños: ¿Cómo funciona el control parental de Android?

Tomar la decisión de comprarle un teléfono a un niño requiere mucho análisis y responsabilidad. Esta, netamente, es una decisión de los padres, más allá del deseo del pequeño de tener en sus manos un smartphone. Afortunadamente, los celulares para niños pueden ser configurados con el control parental de Android.

Con teléfonos que tengan el sistema operativo de Google, hay dos formas de configurar el control parental para cuidar a los niños de que no vean contenidos inapropiados, que no jueguen videojuegos que sean para jóvenes de más edad o que no tengan acceso a aplicaciones que solo puedan ser utilizada por adultos.

La primera vía es configurando los controles parentales de Google Play, la tienda de apps de Android. Google lo explica claramente en el sitio web de esta función: “Cuando colocas controles parentales en un dispositivo Android, puedes restringir qué contenido se puede descargar o comprar desde Google Play en ese dispositivo según el nivel de madurez”.

Es importante destacar que los controles parentales no impiden que se muestre contenido restringido en los resultados de la búsqueda o cuando se accede por medio de un vínculo directo.

Google resalta que los controles solo se aplican al dispositivo Android en el que los agregas. Para configurarlos en otros dispositivos, se pueden ajustar restricciones diferentes por cada persona, y el usuario que configure los controles parentales creará un pin que debe ingresarse para cambiar o quitar estos controles.

Para configurar los controles parentales, debes seguir los siguientes pasos:

Abre Google Play . En la esquina superior derecha, presiona el ícono de perfil. Presiona Configuración > Familia > Controles parentales. Activa la opción Controles parentales. Crea un PIN que tu hijo no conozca. Selecciona el tipo de contenido que quieras filtrar. Elige cómo filtrar o restringir el acceso.

Google Family Link, la otra alternativa

Hay varias aplicaciones en Google Play que sirven para aplicar controles parentales en un teléfono, pero la mejor alternativa es una app del gigante tecnológico, Google Family Link, la segunda opción para configurar los controles en Android.

Family Link, la app de controles parentales de Google, es ideal para los padres que quieren restringir la actividad de sus hijos en sus teléfonos.

Independientemente de que sean niños pequeños o adolescentes, la app de Family Link permite fijar reglas digitales básicas de manera remota desde el dispositivo de los padres, para guiarlos mientras aprenden, juegan y exploran en línea.

Si son menores de 13 años, Family Link también permite crearles una cuenta de Google a los pequeños para que accedan a la mayoría de los servicios y programas de Google.

Google Family Link (Google Play)

Si la cuenta de Google de tu hijo se administra con Family Link, puedes configurarle los controles parentales. Los controles parentales en este caso funcionan en los dispositivos Android en los que tu hijo accede a su cuenta de Google.

Uno de los padres del grupo familiar debe usar la contraseña de su cuenta para establecer o cambiar la configuración de controles parentales de su hijo.

Para configurar los controles parentales con Family Link, sigue los siguientes pasos:

Abre la app de Family Link .

Selecciona a tu hijo .

. Presiona Administrar configuración > Google Play .

> . Presiona el tipo de contenido que quieras filtrar.

Elige cómo filtrar o restringir el acceso.

Con Google Family Link, los padres podrán consultar la actividad de los niños en las aplicaciones, ver informes diarios, semanales o mensuales de cuánto tiempo pasan en cada app y administrar los programas que utilizan con notificaciones que permitirán aprobar o bloquear las apps que los pequeños intentan descargar.