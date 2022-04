TikTok: ¿por qué la plataforma añadirá el botón de “No me gusta”?

Desde hace unos días se dio a conocer que TikTok desarrolla un nuevo botón de “No me gusta”, dentro de la plataforma, sorprendiendo a muchos usuarios que esperan que sea ampliada a otros ámbitos de la aplicación.

La plataforma de videos en formato vertical indicó que está probando el botón en su versión beta, pero solo para la función de comentarios, según lo expuesto por la propia compañía a través de su blog oficial.

La controversia viene a propósito de los efectos negativos que esta opción puede tener en los usuarios, sobretodo luego de las acciones de YouTube e Instagram que buscan eliminar las valoraciones negativas dentro de sus plataformas.

Objetivo del botón No me gusta en TikTok

TikTok ha explicado que ni el autor del comentario ni los demás usuarios podrán saber la cantidad de dislikes que se han dado. “Solo la persona que haya registrado un ‘No me gusta’ en un comentario podrá ver que lo ha hecho”, explicó la compañía en el comunicado.

Esta nueva herramienta ayudará a alertar a los moderadores de TikTok sobre contenido potencialmente dañino o que tenga relación con el resto de la red social.

“Hemos empezado a probar una forma de permitir que los individuos identifiquen los comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados. Esta información de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya utilizamos para ayudar a mantener la sección de comentarios siempre relevante y un lugar para la participación genuina”, detalla TikTok.

TikTok busca mantener la seguridad

“No hay línea de meta cuando se trata de mantener la seguridad de las personas, y nuestro último informe y las continuas mejoras de seguridad reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, señala la compañía en el comunicado.

Además, dicha función también será utilizada para categorizar comentarios en la app, algo que permitirá a los creadores poder tener mayor control sobre cuál de ellos muestra más que otros.

Criterios de YouTube para eliminar el botón de dislike

El botón de “No me gusta” de YouTube era un medidor para saber si un video estaba obteniendo el resultado esperado o no. Sin embargo, a veces caía en polémicas tóxicas que afectaban emocionalmente a los creadores de contenido. Es por eso que la plataforma de videos decidió a mediados del año pasado eliminar el conteo de “no me gusta” a los ojos del usuario.

“Los espectadores aún podían ver y usar el botón de no me gusta. Pero debido a que el conteo no era visible para ellos, descubrimos que era menos probable que se dirigieran al botón de no me gusta de un video para aumentar el conteo. En resumen, los datos de nuestro experimento mostraron una reducción en el comportamiento de ataque de aversión. También escuchamos directamente de los creadores más pequeños y de los que recién comienzan que son injustamente atacados por este comportamiento, y nuestro experimento confirmó que esto ocurre en una proporción mayor en canales más pequeños”, señaló YouTube en un comunicado.

Mientras que por un lado se añade esta función para moderar el contenido, en otro lugar se quitó la opción para evitar situaciones incómodas con los creadores de contenidos.