Honor 50: un smartphone para conquistar Latinoamérica

Este es un review que nos tomó tiempo hacer. ¿El motivo? Dar una real experiencia de uso de un equipo de una marca “nueva”. Lo cierto es que Honor tiene trayectoria, pero este equipo, el Honor 50, es el primer equipo de la marca china que llega a nuestro país.

Honor fue concebida como marca hermana del Grupo Huawei a finales de 2011 y establecida en 2013. Desde su inicio, la línea de teléfonos inteligentes de Honor ayudó a Huawei a competir en el presupuesto de marcas en línea en China. Fue fundado en 2013. En noviembre de 2020, Honor se volvió en una empresa independiente. Y sí: trae todos los servicios de Google.

FayerWayer - Honor 50 - Imagen capturada con Motorola G60S

Estética de un smartphone a toda prueba

El equipo sin duda nos recuerda a los top de gama de Huawei: diseños brillantes, limpios, curvos. Gran protagonismo de la cámara. Es sin duda una joya a la vista. Es un celular de dimensiones grandes y cuenta con elementos generalmente presentes en la gama alta. De hecho, lo ubicaríamos ahí: pero al alcance del bolsillo (precio promedio de 500 mil pesos, harto más por debajo de los gama alta de otras marcas que superan el millón chileno). Aunque, por su procesador, podríamos decir que es un “gama media alta”.

FayerWayer - Honor 50 - Imagen capturada con Motorola G60S

Por ese precio, módico en su segmento, incluye una pantalla del tipo OLED curvada y además es mucho más liviano que los equipos más costosos presentes en el mercado. Entendiendo que Honor es una marca independiente, pero que nació de la mano de Huawei, tener este equipo en las manos da algo de nostalgia: es como volver a tener un Huawei gama alta competitivo en las manos, como si aquellos celulares volvieran a tener Android y el resultado es hermoso.

Datos generales del Honor 50

A continuación les dejamos los datos generales del equipo.

Características:

Procesamiento: Qualcomm Snapdragon 778G 5G de ocho núcleos con una GPU Adreno 642L

de ocho núcleos con una GPU Adreno 642L Sistema operativo: Android 11

Memoria y almacenamiento: 6/8GB de RAM y 128/265GB de ROM

Pantalla: OLED curva de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 120Hz

con una tasa de refresco de 120Hz Cámara frontal de 32 megapixeles

Cámara trasera: Principal de 108 megapixeles , gran angular de 8mp, junto a sensores macro y de profundidad de 2mp cada uno.

, gran angular de 8mp, junto a sensores macro y de profundidad de 2mp cada uno. Batería: 4300mAh con carga rápida de 66W.

con carga rápida de 66W. Lector de Huella en la pantalla

Conexión USB-C, no cuenta con jack de audífonos

Poder para jugar en un smartphone

La presencia de videojugadores a través de teléfonos móviles ha crecido. En esta línea, el Honor 50 se posiciona muy bien, ya que el procesador, sin ser un top de gama rinde bastante bien en partidas de Fortnite (por ejemplo). Su RAM ayuda bastante. Su batería es de solo 4300mAh, y aunque no es la cifra más alta que hemos visto, cumple con la necesidad primordial: durar todo el día con un uso promedio. La batería carga mediante USB C.

FayerWayer - Honor 50 - Imagen capturada con Motorola G60S

El equipo incluye 5G, pero recordemos que esto no está disponible en todas partes. ¿Conectividad? Suma Bluetooth 5.2 y el Wi-Fi 6. Por lo que para jugar en línea con unos buenos audífonos tendrás estabilidad. Algo muy importante. Y si de jugar se trata, no podemos dejar fuera su pantalla. Su pantalla OLED, no solo entrega una experiencia nítida, de buen brillo y bastante fluida en las imágenes, sino que su tasa de refrezco es de 120 HZ. Total.

Cámaras de un smartphone para crear contenido

La fotografía es algo muy importante en los smartphones, pero considerando el pasado de Honor, es algo primordial para ellos. Además se nota en la estructura del equipo: las cámaras tienen mucho protagonismo.

Comenzando con el software, la aplicación de la cámara incluye de partida un modo de apertura, que permite jugar la selección de la luz en el diafragma. Algo que sin duda marca diferencias. Además, de noche, el resultado es bastante bueno también. Entre sus chiches cuenta con: modo de belleza para mejorar las imágenes a través de la inteligencia artificial, modo retraro, una sección central con un zoom de hasta 10X, video con captura 4K, opciones de panorámica, un HDR con una saturación increíble y más.

FayerWayer - Honor 50 - Imagen capturada con Motorola G60S

No olvidemos que este titán chino cuenta con una cámara principal de 108 megapixeles, gran angular de 8mp, junto a sensores macro y de profundidad de 2mp cada uno.

Conclusiones sobre Honor 50

¿Viudos de Huawei tras el tema de perder acceso a Google? Este es su equipo. ¿Personas con ansias de equipos poderosos sin desembolsillar más de un millón? Este es su equipo. ¿Buscando un teléfono con buena cámara y que te permita jugar bien videojuegos? Este es tu equipo. Sin duda el Honor 50 está enfocado a creadores de contenido que no se quedarían contentos con un gama media. La unidad que probamos era color Cristal Glaciar, pero también está presente en Verde Jade y HONOR Code.

FayerWayer - Honor 50 - Imagen capturada con Motorola G60S

El color es literalmente mágico: parece un tornasol entre celestes, rosados y amarillos, que nos recordó los poderes de la princesa Elsa de Frozen. Es un color demasiado estiloso, genial y atractivo. Como si tuviera glitter por debajo del cristal.

Es un tremendo equipo, a un buen precio, con estilo y con características que atraen. Una gran carta para presentarse en un país exigente en el mercado de los smartphones como lo es Chile. Buena jugada Honor, bienvenidos.