Telegram vuelve a estar online en Brasil: los cambios en la plataforma para que levantaran la prohibición

Dos días después de prohibir el uso de Telegram en Brasil, la Corte Suprema de ese país levantó la sanción impuesta el pasado viernes por no cumplir con las órdenes judiciales, según un informe de The New York Times.

La plataforma hizo varios cambios para que el tribunal diera marcha atrás a la prohibición, que permitirán mantener a raya la desinformación en Brasil.

También eliminó información clasificada compartida por el presidente brasileño Jair Bolsonaro y, como parte de sus acciones para el visto bueno del gobierno, Telegram procedió a la eliminación de las cuentas pertenecientes a Allan dos Santos, un activista y partidario del mandatario, acusado de desinformar.

Además, la compañía se comprometió a etiquetar las publicaciones que contengan información falsa y promocionar aquellas con información objetiva. También hará que sus empleados vigilen los 100 canales más populares de Brasil.

Todo por un correo electrónico no leído

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, opositor del presidente Bolsonaro, ordenó la prohibición de la aplicación, que terminó por durar solo dos días. Telegram se ha convertido en el canal de comunicación favorito del presidente, con 1.1 millones de suscripctores en su canal.

Jair Bolsonaro está siendo investigado por filtrar documentos policiales y ha sido acusado de difundir información falsa en el pasado.

Telegram (Unsplash)

Como explicó el CEO de Telegram, Pavel Durov, su empresa no tomó medidas antes porque estaban revisando la bandeja de entrada de correo electrónico incorrecta y no pudieron ver los mensajes del tribunal de Brasil.

“Cumplimos con una decisión judicial anterior a fines de febrero y respondimos con una sugerencia para enviar futuras solicitudes de eliminación a una dirección de correo electrónico dedicada. Desafortunadamente, nuestra respuesta debe haberse perdido, porque el Tribunal utilizó la antigua dirección de correo electrónico de propósito general en otros intentos de comunicarse con nosotros”, escribió Durov en su canal de la app.

“Como resultado, nos perdimos su decisión a principios de marzo que contenía una solicitud de eliminación de seguimiento. Afortunadamente, ahora lo hemos encontrado y procesado”.

El CEO demostró su preocupación por los millones de usuarios que usan Telegram en Brasil: “Debido a que decenas de millones de brasileños confían en Telegram para comunicarse con familiares, amigos y colegas, le pido a la Corte que considere retrasar su fallo unos días a su discreción para permitirnos remediar la situación al nombrar un representante en Brasil y establecer un marco para reaccionar a futuros problemas apremiantes como este de manera expedita”.

Afortunadamente, todo quedó en un correo no leído y las partes pudieron llegar a un acuerdo para luchar contra la desinformación y que Telegram se mantenga operativo en Brasil.