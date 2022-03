TikTok se integrará a todos los televisores inteligentes de Samsung

Los usuarios de TikTok ahora podrán disfrutar de su plataforma favorita a través de los televisores inteligentes de la marca Samsung, así lo adelantó la propia marca quien señaló que los equipos del 2018 en adelante traerá integrada la app de videos verticales.

TikTok y Samsung Electronics Ltd se unieron para facilitar la app de videos cortos en los modelos Samsung Smart, incluyendo los televisores con calidad 4K y 8K de la gama Neo QLED, Samsung Smart Monitor y los Samsung The Freestyle, The Premiere, The Frame y The Serif, indicó una nota de prensa de la compañía surcoreana.

Para nadie es un secreto que TikTok es actualmente una de las aplicaciones más usadas en el mundo, y ahora con esta integración a los televisores de Samsung, ver los videos de la plataforma será mucho más entretenido.

[TikTok: así puedes ajustar el algoritmo para que muestre otras recomendaciones]

Cómo usar TikTok en un Samsung Smart TV

Debido a que TikTok es una red social de uso verticales, caso contrario a un televisor, la primera duda surge de cómo se usará la aplicación en un Samsung Smart TV.

El uso de la app en el televisor Samsung será similar a como se utiliza en el dispositivo móvil. Además de ver los videos, también se podrán comentar y darles like, pero esta vez en un tamaño mucho mayor.

Es importante señalar que también se podrán bloquear y marcar los videos que no son de su interés.

Nacho Monge, director de Negocio de Consumer Electronics en Samsung Electronics Iberia, señaló: “desde Samsung nos esforzamos por dar a nuestros clientes nuevos contenidos para garantizar la mejor experiencia de entretenimiento, más completa y sin límites. La incorporación de TikTok al mercado español permitirá a nuestros usuarios experimentar como nunca lo han hecho antes de este contenido en formato vertical. Con nuestra tecnología Neo QLED, los clientes podrán disfrutar de TikTok en una pantalla grande con una resolución de imagen realista para maximizar su experiencia de visualización”.