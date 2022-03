Huawei lanza MateStation X: una apuesta por traer de vuelta los PC “All in one”

Vivimos en una era que está completamente sumergida en desarrollar equipos electrónicos que ejecuten de manera óptima para videojuegos y contenido de streaming. En el caso de las computadoras, terminan siendo útiles también como herramientas para el trabajo, pero su foco principal es el usuario gamer. No es el caso de la MateStation X de Huawei, PC que apuesta por traer de vuelta los “All in One”.

La facilidad, y sobre todo practicidad, tienen que ser las dos características principales en una PC que se quiera usar para trabajar. Es precisamente lo primero que mira el comprador cuando está en las tiendas virtuales o anaqueles físicos.

Después, claramente, mira las características de software que trae el equipo para entonces decidirse por comprar o dejar pasar. Por lo tanto, en esta breve reseña vamos a resaltar lo práctico que es echar a andar el nuevo PC MateStation X de Huawei, debido a los pocos equipos y único cable que tienes que conectar en la fuente de energía.

MateStation X de Huawei

Tal y como lo reseña Xataka, la MateStation X es una computadora sobremesa que es capaz de competirle a la iMac de Apple.

MateStation X Foto: cortesía de Huawei (extraída Xataka).

Así como lo vemos en la imagen que les compartimos arriba, todos los elementos que hacen funcionar a la máquina están distribuidos en la reducida arquitectura del hardware creada por los diseñadores. En teoría solo deberías conectar un cable que es el que va hacia la energía.

El teclado y mouse son inalámbricos, cosa que viene sucediendo hace años con otros estilos de PC y con otras “All in one” de otras marcas.

Esta PC de Huawei está enfocada hacia el trabajo principalmente por su formato de pantalla 3:2, que además es táctil. Al contar con esta modalidad, al usuario le resultaría incomodo consumir contenido streaming, tanto de plataformas como las de YouTube, como los servicios de series, películas y documentales.

Pasa lo mismo con los que quieran disfrutar de un videojuego. El gamer o espectador tendría que convivir con las barras negras a los costados, cuando el contenido sea panorámico. Y no es que el procesador no lo soporte, es que realmente la visual no es la mejor para este tipo de situaciones.

Entonces, así como hay muchos PC para gamer que sirven para trabajar, este es uno que es para trabajar y podría sacar de un apuro para jugar o mirar una ‘peli’.

Características del PC de Huawei