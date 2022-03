Así es Galaxy Book2 Business: el PC más nuevo de Samsung ayuda a las empresas a abordar entornos laborales híbridos

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de Galaxy Book2 Business, un nuevo y poderoso PC basado en la plataforma vPro y repleto de recursos avanzados de seguridad y productividad para ayudar a las empresas a conquistar la nueva realidad de un entorno laboral híbrido.

“Estamos en una nueva era en la que el trabajo híbrido es la norma”, dijo KC Choi, Vicepresidente Ejecutivo y Líder del Equipo B2B Móvil Global de MX Business en Samsung Electronics. “Las empresas quieren asegurarse de que su fuerza laboral pueda dar lo mejor de sí en este nuevo entorno, con tecnología que habilita la creatividad, la colaboración y la productividad, al mismo tiempo que se protegen de las amenazas cibernéticas cada vez mayores. Galaxy Book2 Business es un PC diseñado para este mundo híbrido, que empodera a las empresas con seguridad de grado de defensa, funciones de productividad avanzadas y experiencias Galaxy conectadas a todos los dispositivos y sistemas operativos”.

La mejor seguridad

A medida que el trabajo remoto ha aumentado, también lo han hecho las amenazas de ciberseguridad. Las empresas se han centrado en proteger a los colaboradores que trabajan desde casa y que pueden ser más vulnerables a los riesgos cibernéticos, pero tienen acceso limitado a las herramientas de seguridad y la infraestructura disponible en la oficina.

Galaxy Book2 Business ayuda a proteger el nuevo entorno laboral híbrido utilizando la tecnología de seguridad de grado de defensa de Samsung, la tecnología Intel Hardware Shield y un procesador integrado seguro para proteger el BIOS. Galaxy Book2 Business también está equipado con una función Tamper Alert que detecta y rastrea los intentos maliciosos de interferir en los datos que son críticos para la seguridad y detiene los ataques al PC antes de que se infiltren en el sistema operativo.

Galaxy Book2 Business puede detener los intentos de comprometer su sistema mediante el establecimiento de una raíz de confianza basada en hardware, que valida el BIOS y crea una cadena de confianza fiable entre la CPU, el procesador integrado seguro y el flash SPI.

Si la Galaxy Book2 Business se convierte en el objetivo de un ataque, los datos valiosos se protegen con la recuperación automática del BIOS, que puede detectar amenazas durante el proceso de arranque del PC y restaurar automáticamente el BIOS a una copia de respaldo antes de que se dañe.

La implementación de TI y la administración descentralizada de dispositivos nunca han sido más importantes para las empresas de todos los tamaños, y Galaxy Book2 Business equipa a los equipos de TI con capas adicionales de protección y el mejor soporte de su clase diseñado para los entornos laborales híbridos de hoy.

Datos confidenciales

El PC Galaxy Book2 Business con Intel vPro garantiza una seguridad multinivel confiable, y un Intel Hardware Shield protege contra ataques de hardware y SO y reduce las posibilidades de que el malware explote el SO. Al monitorear los niveles de BIOS y SO, Galaxy Book2 Business ayuda a las empresas a evadir ataques y mantener seguros los datos confidenciales.

Además, la Secured-core PC de Microsoft protege cada dispositivo contra ataques de kernel y firmware, por lo que los códigos maliciosos no pueden corromper el sistema.

Máxima productividad dentro y fuera de la oficina

Las videollamadas se han vuelto rutinarias y el Galaxy Book2 Business ofrece un rendimiento óptimo hecho a la medida para reuniones y trabajos híbridos. Ya sea que use aplicaciones de videoconferencia como Google Meet, Microsoft Teams o Cisco Webex Meet, el modo Studio garantiza que cada reunión en línea tenga una sensación nítida, limpia y profesional.

El Auto-Framing mantiene la cámara enfocada en los rostros en pantalla, mientras que los efectos de fondo, como el fondo borroso y la configuración de la oficina virtual, minimizan las distracciones y habilitan a los colaboradores a ser el centro de la atención, incluso cuando están en llamadas desde lugares concurridos. Cada PC Galaxy Book2 Business filtra automáticamente los sonidos estáticos y de fondo, por lo que las voces se escuchan con claridad y cada palabra se entiende.

Cuando entra y sale de reuniones consecutivas, escribir su contraseña para volver a iniciar sesión en su computadora portátil puede resultar tedioso. Con la cámara IR del Galaxy Book2 Business, los usuarios autorizados pueden iniciar sesión con detección facial para acceder fácilmente y ahorrar tiempo. Galaxy Book2 Business también es diseñado para mantenerse al día en entornos de trabajo rigurosos, como altitudes, temperaturas o humedad excesivas.

Una galaxia de experiencias flexibles y conectadas

Para mantenerse al día con los negocios de hoy, Galaxy Book2 Business ofrece las soluciones de seguridad y el poder conectado del ecosistema Samsung Galaxy. Los colaboradores pueden usar la función Single Sign-On de la Cuenta Samsung, que simplifica el proceso de autenticación al requerir que las credenciales se ingresen solo una vez. El nuevo Private Share basado en blockchain de Samsung también brinda a los clientes empresariales la plataforma más segura para cifrar y compartir información confidencial.

Los colaboradores pueden autorizar el acceso y establecer fechas de caducidad para cada archivo que envían, de modo que la información de propiedad y privilegiada permanezca confidencial. Y si un colaborador pierde su PC Galaxy Book2 Business en cualquier momento, puede usar SmartThings Find de Samsung para buscar sus dispositivos Galaxy y señalar la ubicación de cada uno.

Como parte del ecosistema Galaxy, Galaxy Book2 Business puede sincronizarse con aplicaciones de smartphones a través de Link to Windows para enviar mensajes de texto y recibir llamadas con ambos dispositivos.

La continuidad de la aplicación cruzada también habilita a los usuarios a seleccionar aplicaciones de teléfono usadas recientemente y abrirlas en su PC Galaxy Book2 Business para que puedan retomarlas justo donde las han dejado. Samsung también actualizó su función Quick Share y la fusionó con Link Sharing, para que los usuarios puedan compartir su trabajo de forma instantánea y sencilla con otros desde cualquier lugar.

Disponibilidad

Galaxy Book2 Business estará disponible a partir de abril en mercados selectos.