¿Sospechas que tu celular ha sido “hackeado”? Te decimos cómo saberlo y qué hacer

Perder el celular es toda una tragedia. Piensa en toda la información que guardas en el dispositivo más personal que cargas a todas partes. Contactos, fotos, apps, datos... Gran parte de tu vida se esconde en tu smartphone. Los ciberdelincuentes lo saben y siempre están buscando nuevos métodos para poder acceder al sistema y robarte. Por eso en esta ocasión te vamos a dar seis puntos para saber si tu teléfono pudo haber sido “hackeado”.

Un error común que cometen muchas personas es creer que los celulares no requieren de un sistema de seguridad digital pero, incluso, si se cuenta con uno, la realidad es que muchos de los problemas se presentan por malas prácticas como descargar apps fuera de las tiendas oficiales o no crear contraseñas fuertes.

Dado que los delincuentes informáticos siempre tratan de estar un paso adelante para violar las barreras de protección, es mejor conocer las señales que indican que algo está más con nuestros dispositivo.

¿Android “hackeado”?

Android es el sistema operativo presente en la mayoría de los celulares del mundo. Son muchas las marcas que trabajan con el software de Google, lo que lo hace aún más atractivo para los ciberdelincuentes.

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad Kaspersky entre las señales más comunes de que un teléfono ha sido “hackeado” están:

La batería de tu teléfono se descarga rápidamente. La razón es que el malware y las aplicaciones fraudulentas tienden a consumir mucha energía.

Tu celular se ha vuelto muy lento. El malware no solo consume la energía sino los recursos de tu dispositivo por lo que afecta su rendimiento, en ocasiones no solo haciéndolo más lento, sino presentando bloqueos, fallas y reinicios inesperados.

Notas una actividad extraña en cuentas en línea. Cuando un hacker ingresa a tu teléfono intentará robar el acceso a tus cuentas valiosas, en ese sentido podrías recibir alertas de intentos de acceso o actividad no reconocida en tus redes sociales y correo electrónico.

Notas llamadas o mensajes de texto desconocidos en tus registros. Los “hackers” pueden estar interviniendo tu teléfono con un troyano SMS. Además, podrían hacerse pasar por ti para robar información personal de tus seres queridos. Mantente atento, ya que cualquiera de los dos métodos deja rastros, por ejemplo mensajes salientes.

Otra señal, advierte McAfee es que tu teléfono se caliente, como ya mencionamos el programa malicioso puede estar ejecutándose en segundo plano haciendo que la batería trabaje de más y, por ende, el dispositivo se sienta más caliente.

Busca además un cambio de configuración sospechoso o actividad extraña como el comenzar a ver ventanas emergentes de spam.

Códigos para saber si un celular fue “hackeado”

Dada la relevancia del problema que, además va en aumento, la Policía Nacional de España publicó en su cuenta de Twitter algunos códigos que pueden utilizarse a nivel internacional para estar protegido.

*#62# Con este código podrás saber si las llamadas, mensajes y otros datos se están redirigiendo a otro número. Los números que verás en pantalla deben coincidir y corresponder a tu operador.

*#21# Como no siempre se puede saber si el número efectivamente pertenece a nuestro operador, con este código, verás escrito en pantalla si los datos, llamadas y mensajes se han desviado.

##002# En caso de que descubras que algo anda mal debes “llamar” a este número para desactivar el desvío de llamadas y las redirecciones que los ciberdelincuentes hayan podido hacer con tu celular.

¿Qué hacer si “hackean” tu celular?

En caso de que identifiques alguna de las señales anteriores Kaspersky recomienda:

Primero, tienes que eliminar cualquier malware que se haya infiltrado en tu dispositivo. Puedes descargar algún sistema de seguridad confiable y escanear el teléfono en busca de virus. Si eso no funciona y estás convencido de que algo anda mal, realiza una copia de seguridad, y restaura tu celular a las especificaciones de fábrica.

Una vez que hayas eliminado el virus puedes empezar a proteger tus cuentas. Actualiza las contraseñas de todas tus redes y apps instaladas en el smartphone comprometido, como banca en línea, correo electrónico y redes sociales. Recuerda no usar claves fáciles de adivinar, como tu cumpleaños o secuencias como “0000″ o “1234″.

No te olvides de instalar un antivirus móvil para evitar que se instale cualquier tipo de malware. Además, apaga las conexiones Wi-Fi y Bluetooth cuando no las uses, pueden ser la puerta de entrada para los “hackers”.

Y para mantenerte protegido, no descargues aplicaciones sospechosas o de mala reputación, si no estás seguro, mira las reseñas de otros usuarios. Tampoco realices modificaciones no autorizadas en tu teléfono pues aumentarás el riesgo de que te “hackeen” sin saberlo al perder parches de seguridad.

Otro consejo es mantener todas las aplicaciones actualizadas, eliminar con frecuencia tu historial de internet y habilitar un servicio de rastreo de dispositivos perdidos.