Pokémon Go Tour en Parque Fundidora: La guía completa para entrenadores

Pokémon Go Tour Las experiencias en otras ciudades, como Liverpool, han sido todo un éxito

Aficionado a Pokemon o no, este es un evento que no debes perderte. Este fin de semana se llevará a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, el Pokémon Go Tour que miles de entrenadores han esperado por varios años.

Se trata de un evento masivo en el que fanáticos de Pokémon podrán, no solo obtener grandes bonus dentro de la aplicación, sino también convivir con otros entrenadores y vivir una experiencia física única dentro del parque.

Pokémon Go fue lanzado en 2015 y desde entonces se ha congratulado por ser una app que además de divertir, fomentó la actividad física, exploración y la creación de vínculos personales en la vida real.

Gracias a sus dinámicas de juego como las batallas, intercambios de pokémon y envíos de regalos, la interacción con otros entrenadores se pasa a otras plataformas y hasta a la convivencia física.

Cuando inició el boom por la aplicación, era común ver a los jugadores reunidos en plazas o parques en donde había más posibilidad de cazar pokémon prestigiados como Pikachú o Jigglypuff.

En 2016 dio la vuelta al mundo el video de una multitud en Nueva York que arribó en estampida a Central Park por la presencia de un Vaporeon difícil de atrapar.

Actualmente existen grupos en Facebook y otras comunidades digitales en las que los entrenadores Pokémon pueden compartir trucos, experiencias y ubicación de algunas especies raras.

Y es justo en este ánimo de convivencia y de ‘salir al mundo’ hacia la cacería y la aventura que Niantic creó los Pokémon Go Tour en los que los jugadores no solo obtienen grandes bonus, sino que además pueden gozar de una experiencia física inigualable.

Horarios, actividades y toda la experiencia Pokémon Go Tour

Alan Mandujano, responsable para mercados emergentes de Niantic, aseguró en conferencia de prensa que el evento es una gran oportunidad para los entrenadores, pues hay bonus exclusivos para los asistentes, además de que el Parque Fundidora se convertirá en una fantasía visual de Pokémon.

El 26 de febrero se llevará a cabo globalmente a través de la aplicación la Liga Johto, que incluirá tareas y aparición de pokémon especiales, aunque solo para aquellos que compren el boleto a través de las misma app.

Sin embargo, el Pokémon Go Tour Live solo se llevará a cabo de manera presencial en el interior del Parque Fundidora el domingo 27 de febrero con un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Para este evento también se deberá de comprar a través de Pokémon Go el boleto que tiene un costo de 25 dólares, aproximadamente 500 pesos.

Como en cualquier evento de tal magnitud, el Parque Fundidora contará con módulos y amenidades como:

Baños

Foodtrucks

Tienda oficial del Centro Pokémon

Servicio médico

Atención técnica para quien presente problemas con la app

Hábitats y bonus

El parque se dividirá en cinco hábitats en los que cambiarán el tipo de pokémon que aparecerán, además de instalaciones especiales para tomar fotografías y algunas actividades físicas.

Es importante mencionar que el Parque Fundidora tendrá libre acceso para todo aquel que deseé asistir, sin embargo, dentro de la aplicación no tendrán activadas todas las ventajas que se obtienen a comprar el boleto.

Los hábitats son:

Beginning journey. Dedicado a los 150 pokemons originales como Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle e Eevee.

Profesor Willow. Este está caracterizado por estar a cargo de nuestro guía en la aplicación, quien dentro de su hábitat nos dará algunas tareas especiales.

Candela/Team Valor. También conocido como el equipo rojo, será el hábitat ideal para quienes eligieron a Moltres.

Spark/Team Instinct. El mejor para quienes pertenecen al equipo amarillo de Zapdos.

Blanche/Team Mystic. Contará con las mejores actividades y ventajas para los del equipo azul de Articuno.

Durante todo el día en el parque habrá investigaciones exclusivas con bonos, como la oportunidad de capturar a Mewtwo, más variedad de pokémon shiny o pokemon raros como Ditto y Snorlax.

Recomendaciones

A todos los entrenadores que compren su boleto a través de Pokémon Go les llegará un correo electrónico con todas las recomendaciones para vivir la experiencia al máximo, pero entre las más importante que resaltó Alan Mandujano están: