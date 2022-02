TikTok es el nuevo YouTube: inician pruebas para subir videos de hasta 10 minutos

TikTok, luego de un periodo turbulento y casi fatal que casi termina con su existencia tal como lo conocemos, se las ha arreglado para ahora posicionarse como una de las redes sociales más populares del planeta entero.

De hecho se ha convertido en una fuente inagotable de tendencias virales en donde durante todo este tiempo se ha respetado la esencia distintiva de la app: ofrecer un feed infinito de videos tan entretenidos como extremadamente cortos.

Pero parece que todo está destinado a cambiar para evolucionar y ahora surge el reporte firme de que se prueba una nueva función para la plataforma en donde básicamente están probando qué tal funcionaría si TikTok se vuelve mejor YouTube.

TikTok permite videos de hasta 10 minutos de duración

Sí, YouTube permite compartir videos horas enteras, pero incluso los videos más cortos de ese sitio por lo general son mucho más largos que los encontrados en la red social asiática.

Sin embargo resulta que, según reportan desde 9to5mac, la app últimamente ha estado experimentando con la idea de permitir videos más largos.

TikTok Portada

Ejecutando ya algunas pruebas en donde permiten a algunos usuarios cargar videos de hasta 10 minutos de duración. Una extensión que podrá lucir extrema para muchos pero que tiene una justificación sencilla.

Ya que al tener un video con tal nivel de extensión los espacios para meter inserciones publicitarías serían aún mayores, lo que le daría a la compañía dueña de la red social mayor oportunidad de monetizar el consumo de contenidos de los usuarios.

Si esto les suena a básicamente al mismo modelo que utiliza YouTube en su versión gratuita, no están tan equivocados, es en esencia lo mismo.

Con todo y que existen antecedentes firmes de que tal vez eso no es lo que quieren los usuarios de la plataforma. Como esa encuesta reportada no hace mucho por WIRED, donde se reveló que casi la mitad de la comunidad que no sale de TikTok, encuentra que los videos que duran más de un minuto son “estresantes” de ver.

Esto no han impedido que la plataforma inicie con las pruebas beta de esta nueva extensión que resulta enorme en comparación con la duración actual de los contenidos en la app.

Será interesante ver como la comunidad de usuarios adopta o rechaza este cambio que al parecer se irá difundiendo poco a poco de manera gradual.