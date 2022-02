Apple informa que el iPhone 6 Plus ya es un modelo vintage, pero mantiene con vida el 6

iPhone 6 Plus (Unsplash)

La línea iPhone 6 marcó un antes y un después en la historia de los teléfonos inteligente de Apple. Fue la primera con la que la compañía de Cupertino complació a los usuarios que querían un smartphone con una pantalla grande. El iPhone 6 Plus marcó ese hito en septiembre de 2014, pero llegó su hora decir adiós.

Cinco años después de que la empresa de la manzana lo retirara del mercado, Apple ha incluido el dispositivo en su lista de productos vintage, convirtiéndose en el primer modelo de la línea iPhone 6 que entra en esa sección, lo que significa que el soporte oficial para la línea llegará pronto a su fin.

El sitio web oficial de Apple tiene en la lista de iPhones vintage a los modelos 4 (8GB), 4S, 4S (8GB), 5, 5c, y el iPhone 6 Plus. De la sexta gama, los equipos 6, 6S y 6S Plus aún no han sido considerados como vintage.

Como lo explican diferentes informes, el iPhone 6 sigue siendo considerado un producto activo luego de ser relanzado en 2018 como una alternativa económica, y no se espera que entre en la categoría vintage hasta 2024, a pesar de tener las mismas especificaciones internas que el 6 Plus.

¿Cuándo un iPhone debe pasar a la lista de vintage?

Según Apple, sus productos se consideran vintage cuando la compañía dejó de distribuirlos para la venta desde hace más de cinco años y menos de siete, por lo que el iPhone 6 Plus ya entre en ese renglón. Por su relanzamiento, el 6 aún puede sobrevivir aproxidamente por uno o dos años más.

El 6 Plus fue el primer iPhone que se fabricó para los usuarios que exigían una pantalla más grande. Se desarrolló con un panel de 5,5 pulgadas, que pueden parecer en la actualidad pequeña, pero para la época era considerado un teléfono de gran envergadura.

De hecho, el iPhone 6 también fue revolucionario en tamaño, ya que superó en pulgadas de pantalla a su predecesor, el 5, con 4,7 pulgadas en lugar de las 4.

iPhone 6 (Unsplash)

Los usuarios que aún tengan el iPhone 6 Plus aún podrán utilizarlos e incluso llevándolos a centros oficiales de Apple para reparaciones, pero dependerán de la disponibilidad de repuestos que tengan en ese momento. La empresa californiana no fabricará más recambios, por lo que no hay garantías de que ese modelo pueda ser arreglado en claso de avería.

Se espera que el 6 Plus pase a la lista de equipos obsoletos en dos años. En ese segmento, Apple no repara equipos descontinuados en centros oficiales, por lo que quienes posean este modelo dañado tendrán que ir con técnicos independientes.