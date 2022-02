Facebook: ¿cómo ubicar un video que has visto hace varios días?

Facebook es una red social que cuenta con una gran diversidad de funciones, las cuales algunas no son aprovechadas por los usuarios. Son pocas las personas que realmente saben aprovechar al máximo la plataforma de Meta, es por eso que esta oportunidad queremos hablarte de un truco que te podría interesar.

Seguramente en más de una ocasión has visto un video en Facebook pero no recuerdas cómo ubicarlo. Tal vez olvidaste guardarlo en tu lista de publicaciones favoritas y ahora no sabes cómo volverlo a ver.

Lo que muchos usuarios no saben es que Facebook cuenta con una función que permite ubicar cualquier video que hayas reproducido, sin importar que hayas sido hace varios días.

Desde la versión web de Facebook

Lo primero es entrar a tu cuenta de Facebook desde el navegador y hacer clic en el icono en forma de triángulo invertido. Vas a seleccionar la opción Configuración y Privacidad. Posteriormente vas a entrar donde dice “Registro de actividad”.

Verás una larga lista de opciones y allí aparecerá todo lo que has hecho en Facebook. En este caso vas a seleccionar la opción "Videos que viste".

. Deberás esperar unos segundos de carga y aparecerán todos los videos, desde el más antiguo al más reciente.

Desde la aplicación móvil de Facebook

