¡Magia tecnológica! El truco para pasar una hoja escrita a mano a Word en segundos y sin teclear una sola palabra

La tecnología que no sabías que necesitabas está aquí para salvarte la vida.

Microsoft Word. MICROSOFT
Por Natalia Gálvez

Si eres de los que todavía prefiere escribir en papel, este truco es un verdadero salvavidas. La tecnología ha avanzado tanto que ya no es necesario sentarse frente a un teclado para digitalizar tus ideas. Con una simple función en tu smartphone y una aplicación que probablemente ya tienes instalada, puedes pasar una hoja escrita a mano a Word en segundos y sin teclear una sola palabra.

El fin de la transcripción manual: ¿Por qué este truco es un salvavidas?

Todos hemos estado en ese lugar: una reunión importante, una clase en la universidad o una tormenta de ideas donde la única forma de capturar la información es con lápiz y papel.

Luego, la tarea tediosa de transcribir todo al ordenador se convierte en un dolor de cabeza. Este truco es un verdadero salvavidas para estudiantes, periodistas y profesionales que buscan eficiencia. La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es la magia detrás de todo, y ahora está al alcance de la mano.

Microsoft Word MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

De la cámara al texto: La tecnología detrás de la magia

No necesitas software especializado o una máquina del tiempo. El truco se basa en la tecnología OCR, que permite a una aplicación “leer” el texto de una imagen. En este caso, usaremos el poder de Google Lens, una herramienta que viene preinstalada en muchos dispositivos Android y está disponible para iOS. Con ella, tu móvil se convierte en un escáner inteligente capaz de entender tu caligrafía (mientras sea legible) y convertirla en texto digital.

Cómo pasar tu texto escrito a mano a Word

Este es el proceso más rápido y sencillo para digitalizar tus notas. Solo necesitas tu smartphone y tener instalada la aplicación de Google Lens y Google Chrome en tu ordenador.

Paso a paso para digitalizar tu texto

  1. Abre Google Lens en tu móvil
    1. Inicia la aplicación de Google Lens en tu smartphone.
  2. Captura el texto escrito a mano
    1. Selecciona la opción “Texto” desde la parte inferior de la aplicación.
    2. Toma una fotografía de la hoja con el texto que deseas digitalizar. Google Lens resaltará el texto que ha reconocido.
  3. Copia el texto al ordenador
    1. En la pantalla de Google Lens, toca el botón “Copiar en el ordenador”.
    2. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu móvil y en tu PC con la misma cuenta de Google.
  4. Pega el texto en Word
    1. En tu ordenador, verás una notificación de que el texto ha sido copiado. Simplemente abre un documento de Word y utiliza el atajo de teclado Ctrl + V (o Cmd + V en Mac) para pegar el texto.

